Motorola Moto X70 Air Pro : 6,9 mm d’épaisseur, 5 200 mAh et Snapdragon 8 Gen 5 !

Motorola (Lenovo) n’a pas attendu que le mot « Air » se banalise pour en faire une catégorie à part entière. Avec le Moto X70 Air Pro, lancé officiellement en Chine ce 20 janvier 2026, la marque tente un exercice d’équilibriste : un flagship orienté photo, très fin, mais sans sacrifier l’écran, l’autonomie… ni la fiche technique.

Après le Moto X70 Air, Motorola hausse le ton avec une version Pro qui vise clairement le segment « premium pratique » : un téléphone qui se glisse partout, mais qui doit tenir la route sur les usages lourds — photo, vidéo, IA, et endurance.

D’après la presse chinoise, l’appareil s’inscrit dans la même philosophie que le Motorola Signature présenté récemment à l’international, avec une forte convergence sur le design et les specs.

Avant même l’événement, les prix avaient fuité via des listings. Ils se confirment désormais côté Chine :

12 Go + 256 Go : 4 499 ¥

16 Go + 512 Go : 4 999 ¥

16 Go + 1 To : 5 499 ¥

Deux coloris sont cités au lancement : Ink Black et Wutong Gold.

À noter : plusieurs revendeurs et médias mentionnent aussi des prix « après subvention » (programme national chinois) autour de 3 999 ¥ sur l’entrée de gamme, mais ce point dépend des conditions d’achat locales.

Motorola Moto X70 Air Pro : écran 1,5K à 165 Hz, 6 200 nits, et Snapdragon 8 Gen 5

Le Moto X70 Air Pro se positionne comme un flagship fin : 6,99 mm d’épaisseur pour 186 g, avec un châssis métal et une ambition claire sur l’écran. Côté dalle, la presse chinoise évoque un écran OLED LTPO d’environ 6,78 pouces et une définition 1,5K, une fréquence de rafraîchissement de 1 à 165 Hz, un pic annoncé à 6 200 nits (valeur locale/pic partiel) et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Sous le capot, Motorola mise sur la plateforme haut de gamme du moment, le Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm.

Le Moto X70 Air Pro est présenté comme un modèle orienté imagerie avec un trio « tout en 50 mégapixels » : les sources chinoises parlent d’un triple module 50 mégapixels et mettent en avant la capture 8K photo/vidéo. La caméra principale est annoncée avec un capteur Sony LYT-828.

Le téléphone intégrerait aussi un téléobjectif périscopique (mentionné dans les teasers et reprises), et Motorola insiste sur une stabilisation renforcée façon « gimbal » via IA dans sa communication locale.

Batterie : 5 200 mAh, 90 W filaire, 50 W sans fil

L’autre « bonne surprise » d’un modèle fin : une batterie annoncée à 5 200 mAh (silicium-carbone) avec 90 W en filaire et 50 W en charge sans fil. Le discours « Air » se heurte souvent à une réalité : plus c’est fin, plus on coupe dans ce qui compte. Ici, Motorola tente l’inverse : écran extrême, batterie solide, photo ambitieuse, et un package de résistance (IP68/IP69 évoqué dans la presse et sur les gammes proches) qui vise une utilisation « sans précaution ».

Et, il y a un second angle, plus stratégique : la durée de support logiciel. Le Motorola Signature revendique jusqu’à sept ans de mises à jour OS et sécurité sur certains marchés ; si le Moto X70 Air Pro est bien son jumeau chinois (ou un dérivé très proche), Motorola cherche à se créer une image premium durable — un terrain où Samsung et Google dictent encore le tempo Android.

La question, maintenant, est simple : à ce prix en Chine, Motorola peut séduire. Mais, l’équation deviendra beaucoup plus rude si ce châssis arrive ailleurs avec une conversion tarifaire « flagship Europe » sans le même rapport valeur/prix.