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Motorola Razr 70 Ultra : Le pliable qui veut que vous touchiez du bois !

Motorola Razr 70 Ultra : Le pliable qui veut que vous touchiez du bois !

Le prochain pliable à clapet de Motorola pourrait jouer une partition plus sensorielle que structurelle. D’après de nouveaux rendus presse attribués à Android Headlines, le Razr 70 Ultra conserverait une silhouette très proche de son prédécesseur, mais se distinguerait par deux finitions beaucoup plus affirmées : Orient Blue Alcantara et Pantone Cocoa Wood.

Razr 70 Ultra : Des finitions qui veulent donner plus de personnalité au produit

Les fuites évoquent un modèle Orient Blue avec un dos façon textile ou suédine type Alcantara, ainsi qu’une variante Cocoa Wood au rendu boisé avec veinage apparent. Si cela se confirme, Motorola ne chercherait pas seulement à proposer de nouvelles couleurs, mais à associer chaque teinte à une texture distincte, avec un vrai travail sur la perception en main.

Ce choix s’inscrirait dans la continuité de la stratégie esthétique déjà visible chez Motorola. Lors du lancement du razr 60 ultra/razr ultra en avril 2025, la marque mettait déjà en avant des « de superbes nouvelles couleurs et des finitions luxueuses ». Motorola a également communiqué ensuite sur l’usage de matières comme l’Alcantara et d’autres surfaces tactiles pour renforcer l’identité lifestyle de ses produits.

Un design global qui bougerait très peu

Sur le fond, tout indique que le Razr 70 Ultra resterait très proche du Razr 60 Ultra. Des rendus CAD publiés fin mars montraient déjà un appareil au design familier, avec peu de changements visibles sur le format général.

Cela rend les nouveaux matériaux encore plus importants. Quand une génération n’apporte pas de rupture visuelle majeure, la matière devient un levier de différenciation presque aussi fort que la forme.

Ce que l’on sait, ou croit savoir, du reste de la fiche technique

À ce stade, Motorola n’a encore rien officialisé pour le Razr 70 Ultra. Les rumeurs citées dans les reprises du leak parlent toutefois d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, avec toujours un système double caméra sur la partie externe. Ces éléments restent à prendre comme des informations de pré-lancement, pas comme une fiche technique confirmée.

Le calendrier paraît crédible. Motorola avait dévoilé la génération razr 60 ultra le 24 avril 2025, et plusieurs reprises de la nouvelle fuite suggèrent une annonce du Razr 70 Ultra plus tard ce mois-ci ou autour de la même période. Pour l’instant, aucune date officielle n’a encore été publiée par Motorola.

Motorola protège son avantage le plus évident

Dans l’univers des pliables à clapet, les gains techniques existent, mais ils deviennent moins immédiatement lisibles pour le grand public que la présence visuelle du produit. Motorola semble l’avoir compris depuis plusieurs générations : le Razr n’est pas seulement un objet de specs, c’est aussi un accessoire de style.

En poussant plus loin les matières et les textures, la marque essaie sans doute de défendre ce territoire pendant que Samsung et d’autres restent plus sages sur l’expression matérielle.