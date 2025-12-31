Motorola Moto X70 Air Pro : téléobjectif périscopique et photo IA pour le nouveau flagship fin

Motorola affine sa stratégie premium et prépare un modèle qui pourrait bien marquer un tournant dans sa gamme haut de gamme. À travers une nouvelle série de teasers, Motorola lève le voile sur le Moto X70 Air Pro, un smartphone attendu comme la version rebaptisée du Signature / Edge 70 Ultra.

Et cette fois, la marque mise clairement sur un argument fort : la photographie avancée, sans renoncer à un design fin et élégant.

Moto X70 Air Pro : Un téléobjectif périscopique confirmé

Dans un visuel promotionnel fraîchement publié, Motorola confirme que le Moto X70 Air Pro embarquera trois capteurs photo à l’arrière, dont un téléobjectif périscopique. Un ajout stratégique, qui permet au constructeur de franchir un cap par rapport au Moto X70 Air standard, limité à un duo grand-angle / ultra grand-angle.

Ce module périscopique ouvre la porte à un zoom optique plus ambitieux, positionnant clairement le Moto X70 Air Pro dans la cour des flagships capables de rivaliser sur la polyvalence photo. Motorola insiste également sur la présence de fonctions photo dopées à l’IA, avec des algorithmes de traitement avancés et, très probablement, des outils d’édition intelligents intégrés.

Une montée en gamme assumée face au Moto X70 Air

Le contraste avec le modèle de base est net. Là où le Moto X70 Air se contentait d’une approche minimaliste, le Moto X70 Air Pro adopte une philosophie beaucoup plus complète. Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond : proposer des smartphones fins et légers, sans sacrifier les fonctionnalités traditionnellement réservées aux modèles plus épais.

La récente certification 3C a d’ailleurs confirmé un autre atout clé : la charge rapide filaire 90 W, un argument toujours très apprécié sur le segment premium.

Une fiche technique taillée pour le haut de gamme

Si Motorola n’a pas encore officialisé tous les détails, les fuites dressent un portrait cohérent d’un smartphone très ambitieux :

Écran OLED plat de 6,7 pouces, définition 1,5K

Taux de rafraîchissement 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, selon un listing GeekBench

16 Go de RAM

Android 16 dès la sortie de boîte

Côté photo, plusieurs sources évoquent une configuration homogène et premium :

50 mégapixels principal + 50 mégapixels ultra grand-angle + 50 mégapixels téléobjectif périscopique. Un choix cohérent, misant davantage sur la qualité et l’équilibre que sur une course aux mégapixels.

Un Edge 70 Ultra déguisé… mais stratégique

Le Moto X70 Air Pro devrait également être commercialisé sous l’appellation Edge 70 Ultra sur certains marchés. Une stratégie de double branding désormais classique chez Motorola, qui permet d’adapter son discours selon les régions tout en capitalisant sur une base matérielle commune.

Avec ce modèle, Motorola semble vouloir envoyer un message clair : il est possible de concilier design fin, puissance brute et photographie avancée, sans compromis excessif. Si les promesses se confirment à l’usage, le Moto X70 Air Pro pourrait devenir l’un des smartphones les plus équilibrés de sa génération.

Reste maintenant à connaître son positionnement tarifaire. Car dans un segment où Samsung, Apple et Xiaomi affûtent leurs armes, Motorola n’aura qu’une seule carte à jouer : offrir plus, sans faire exploser la note.