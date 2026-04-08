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Moto G Stylus 2026 : Le seul rival sérieux au S Pen, mais à moitié prix

Moto G Stylus 2026 : Le seul rival sérieux au S Pen, mais à moitié prix

Motorola continue de défendre une idée simple, mais toujours assez rare sur le marché : proposer un smartphone à stylet vraiment accessible sans le transformer en faux flagship hors de prix. Avec le Moto G Stylus 2026, la marque conserve l’ADN pratique de la gamme, tout en ajoutant un écran plus ambitieux, une meilleure mémoire, une recharge toujours musclée et quelques fonctions IA pensées pour l’écriture et le croquis.

Un stylet actif qui reste le vrai cœur du produit

Le principal argument du téléphone reste son stylet actif intégré, compatible avec la pression et l’inclinaison. Motorola ne le présente pas comme un simple accessoire de navigation, mais comme un véritable outil d’annotation, de dessin et de prise de notes. Le groupe met aussi en avant des fonctions logicielles, comme la transformation d’esquisses en images générées par IA dans l’app Notes, ou encore la reconnaissance de problèmes mathématiques écrits à la main.

Ce positionnement est intéressant, parce qu’il garde le Moto G Stylus dans une logique d’usage concret. Là où beaucoup de fonctions IA sur mobile peinent encore à trouver leur public, le stylet, lui, a au moins une promesse immédiatement compréhensible : écrire, griffonner, annoter, corriger plus vite.

Un écran plus premium que ne le suggère son segment de prix

En façade, Motorola installe une dalle AMOLED de 6,7 pouces, en 1,5K, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. La marque annonce aussi une luminosité de pointe atteignant 5 000 nits, un chiffre très élevé sur le papier, même si la visibilité réelle dépendra toujours des conditions d’usage et des scénarios HDR concernés.

À ce niveau de tarif, cet écran devient l’un des points les plus séduisants du téléphone. Il contribue à donner au Moto G Stylus 2026 une allure plus haut de gamme que ce que son étiquette « milieu de gamme » laisserait imaginer.

Une base technique prudente, mais mieux optimisée

Sous le capot, Motorola reconduit le Snapdragon 6 Gen 3 gravé en 4 nm, déjà vu sur la génération précédente, mais la marque promet un gain de performance d’environ 10 % grâce au passage à de la mémoire LPDDR5X et à du stockage UFS 3.1. Le site officiel mentionne aussi jusqu’à 8 Go de RAM physique avec RAM Boost pour étendre la mémoire disponible selon les usages.

Autrement dit, Motorola ne change pas radicalement de moteur, mais essaie de rendre la machine plus réactive dans les usages quotidiens. C’est une évolution plus pragmatique que spectaculaire.

Photo, autonomie et résistance : des choix très lisibles

Le Moto G Stylus 2026 embarque un capteur principal de 50 mégapixels Sony LYTIA 700C avec OIS, un ultra grand-angle 13 mégapixels servant aussi à la macro, ainsi qu’une caméra selfie 32 mégapixels. Motorola indique que l’appareil peut filmer en 4K sur toutes les caméras.

Côté endurance, le téléphone intègre une batterie de 5 200 mAh, avec 68 W en filaire et 15 W en recharge sans fil. Motorola affirme viser jusqu’à 44 heures d’usage, tout en mettant en avant un travail sur la longévité de la batterie, censée conserver plus de 80 % de sa santé après 1 600 cycles.

Le tout s’accompagne d’une certification IP68/IP69 contre l’eau et la poussière, un point encore peu courant dans cette zone de prix, ainsi que d’Android 16 livré de série.

Prix et disponibilité : Motorola monte légèrement en gamme

Le Moto G Stylus 2026 démarre à 499,99 dollars aux États-Unis et sera disponible à partir du 16 avril 2026 en version débloquée chez Motorola, Amazon et Best Buy, puis chez plusieurs opérateurs et distributeurs. Motorola annonce aussi une disponibilité au Canada à la même date via son site local. En revanche, aucune information sur un éventuel lancement en France.

Ce tarif le place dans le haut du milieu de gamme, plus franchement qu’auparavant. Motorola ne joue donc plus seulement la carte du bon plan, mais celle d’un produit différencié par son stylet, sa résistance et sa recharge rapide.

Un téléphone de niche, mais une niche de plus en plus cohérente

Le Moto G Stylus 2026 ne cherche pas à rivaliser frontalement avec les flagships Android les plus chers. Il essaie quelque chose de plus précis : offrir une expérience suffisamment singulière pour justifier son prix sans monter dans l’univers du très haut de gamme.

Et c’est peut-être là sa vraie force. Entre un grand écran OLED, un stylet vraiment intégré à l’expérience, une charge rapide, une meilleure mémoire et une certification IP68/IP69, Motorola affine une formule qui n’a presque plus de concurrent direct à ce niveau de prix. Le Moto G Stylus 2026 n’a rien d’un monstre de rupture. Mais il a quelque chose de plus utile : une proposition claire.