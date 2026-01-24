Accueil » Moto G67 et Moto G77 : Des écrans OLED de 5 000 nits pour les futurs best-sellers de Motorola ?

Moto G67 et Moto G77 : Des écrans OLED de 5 000 nits pour les futurs best-sellers de Motorola ?

Le milieu de gamme n’a jamais autant aimé les chiffres — grands écrans, nits qui explosent, capteurs à trois chiffres — et Motorola semble prêt à jouer ce jeu à fond. Une fuite issue d’un listing de revendeur (avec rendus à l’appui) dévoile une bonne partie des Moto G77 et Moto G67, deux modèles qui viseraient une recette simple : grand OLED 120 Hz, batterie 5 200 mAh, et un positionnement « solide au quotidien », sans basculer dans les prix premium.

Les deux smartphones partageraient une dalle de 6,8 pouces « Extreme AMOLED », annoncée en 1,5K, 120 Hz, et surtout avec un pic jusqu’à 5 000 nits, protégée par Gorilla Glass 7i.

Sur le papier, c’est spectaculaire — peut-être trop. Les valeurs de luminosité extrêmes sont devenues un terrain glissant dans l’industrie : elles existent parfois en conditions très spécifiques (fenêtre HDR minuscule, scène test très courte), et ne reflètent pas forcément la lisibilité réelle en plein soleil sur une utilisation normale. Bref : impressionnant dans un tableau, à vérifier dans la vraie vie.

Moto G67 : l’option accessible, mais pas timide

Selon la fuite, le Moto G67 embarquerait le SoC Dimensity 6300, 4 Go de RAM, et 128 Go avec un support microSD jusqu’à 2 To. Côté photo, le Moto G67 aurait un duo de caméras composé d’un capteur principal de 50 mégapixels Sony LYT600 et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels.

En outre, le smartphone aurait une batterie d’une capacité de 5 200 mAh compatible avec la charge filaire de 30 W, et une résistance IP64 + MIL-STD-810H (un positionnement « durable » assumé).

C’est le genre de fiche qui coche les cases essentielles pour un téléphone « grand écran/grand confort » : multimédia, autonomie, et un bloc photo sans prétention mais cohérent.

Moto G77 : plus de puissance, plus de mégapixels

Le Moto G77 reprendrait l’essentiel, mais monterait d’un cran sur deux axes : un Dimensity 6400 et 8 Go de RAM, ainsi qu’un capteur principal de 108 mégapixels (toujours annoncé à f/1.8), en conservant l’ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra selfie de 32 mégapixels.

Le saut à 108 mégapixels vise surtout un effet « premium perception ». En photo, tout dépendra du traitement, de la taille du capteur et de la stabilisation (non détaillés ici). Mais sur le marketing, c’est un message clair : le G77 veut être le modèle qui « en impose » à la vitrine.

Android 16 dès la sortie : vrai argument, si confirmé

Les deux modèles seraient prévus avec Android 16 dès le lancement. Si Motorola y parvient réellement, ce serait un point fort : dans cette gamme, beaucoup d’acteurs livrent encore avec une version d’Android légèrement en retard.

Motorola muscle le « G », mais doit éviter la guerre des chiffres

Cette fuite raconte une stratégie assez lisible : Motorola veut remettre du désir dans le Moto G, en capitalisant sur trois leviers faciles à comprendre : Un grand OLED fluide, une autonomie rassurante, et un vernis de robustesse (IP64 + MIL-STD).

Reste le vrai enjeu : le prix. À specs proches, c’est souvent là que tout se joue — et la fuite ne dit rien de solide à ce stade. Si Motorola positionne correctement le G67 et le G77, il peut séduire ceux qui veulent un grand écran premium sans payer le tarif d’un Edge. S’il se rate, ces modèles risquent de se retrouver coincés entre des Redmi agressifs et des Samsung A « valeur refuge ».