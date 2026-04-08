Motorola n’essaie pas ici de réinventer la tablette Android. Avec la Moto Pad 2026, la marque joue une partition beaucoup plus pragmatique : un grand écran, une fiche technique équilibrée, un prix contenu et une intégration plus poussée avec son écosystème mobile.

Présentée en même temps que le nouveau moto g stylus 2026, la tablette vise clairement les usages du quotidien, entre productivité légère et consommation de contenus.

Moto Pad 2026 : Une tablette pensée pour le confort d’usage, pas pour la surenchère

La Moto Pad 2026 embarque un écran de 11 pouces avec une définition 2.5K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sur le papier, c’est un positionnement cohérent pour une machine qui cible la lecture, le streaming vidéo, la navigation et le multitâche léger. Motorola ajoute aussi un système de quatre haut-parleurs compatible Dolby Audio, ce qui renforce son orientation multimédia.

Sous le capot, la tablette repose sur le MediaTek Dimensity 6300, une puce 5G que l’on retrouve plus souvent dans des smartphones de milieu de gamme. Cela situe immédiatement l’ambition du produit : suffisamment de marge pour les tâches courantes, mais pas la vocation à rivaliser avec les tablettes premium les plus puissantes du marché.

Smart Connect devient l’un des vrais arguments du produit

Le point le plus stratégique est peut-être ailleurs. Motorola met en avant Smart Connect, son système de continuité entre appareils, qui permet de faire circuler du contenu, d’étendre certaines tâches entre écrans et de mieux articuler la tablette avec des smartphones Motorola compatibles. Dans un marché où beaucoup de tablettes abordables peinent à exister autrement que par leur prix, cet ancrage écosystème peut faire la différence.

La Moto Pad 2026 est alimentée par une batterie de 7 040 mAh avec une charge 20 W. Motorola ne promet pas de performance spectaculaire sur ce point, mais présente l’ensemble comme suffisant pour une journée d’usage classique. Là encore, le message est clair : autonomie sérieuse, sans promesse excessive.

Un tarif serré pour une proposition simple

Motorola annonce un prix de départ de 249,99 dollars. La commercialisation aux États-Unis débutera le 30 avril. À ce niveau de prix, la Moto Pad 2026 s’installe dans une zone très disputée, où la lisibilité de l’offre compte presque autant que la fiche technique. Aucune information sur un éventuel lancement en France à l’heure où j’écris ces lignes.

Au fond, cette tablette raconte une stratégie assez lisible. Motorola ne cherche pas à produire une tablette « wow », mais un appareil crédible pour celles et ceux qui veulent un écran plus grand sans basculer dans des budgets premium. L’intérêt du produit tient donc moins à une innovation isolée qu’à l’équilibre entre affichage, audio, connectivité 5 G, intégration logicielle et prix contenu.

Dans un marché Android où beaucoup de tablettes abordables se ressemblent, la Moto Pad 2026 essaie de se rendre utile avant de chercher à impressionner. Et parfois, c’est précisément ce qui suffit à rendre un produit pertinent.