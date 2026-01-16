fermer
Smartphones

Honor Magic 8 RSR Porsche Design : 24 Go de RAM et batterie 7 200 mAh confirmés !

Smartphones par Yohann Poiron le Honor Magic 8 RSR
Honor Magic 8 RSR Porsche Design : 24 Go de RAM et batterie 7 200 mAh confirmés !
Honor Magic 8 RSR Porsche Design : 24 Go de RAM et batterie 7 200 mAh confirmés !

Honor remet une pièce dans la machine « ultra-flagship » avec un modèle qui joue à fond la carte de l’exception : le Magic 8 RSR Porsche Design. À quelques jours de la présentation chinoise, la marque commence à verrouiller des éléments clés — au premier rang desquels un duo puce + mémoire que l’on voit rarement sur un smartphone orienté photo.

Honor a calé son événement au 19 janvier en Chine, et le Magic 8 RSR doit y être dévoilé aux côtés du Magic 8 Pro Air. Plusieurs teasers et papiers récents convergent sur ce calendrier.

C’est le point qui fait lever un sourcil même chez les technophiles blasés : Honor confirme un combo Snapdragon 8 Elite Gen 5 et 24 Go de LPDDR5X, avec des configurations annoncées en 16 Go/512 Go et 24 Go/1 To, le tout en UFS 4.1.

Dans un marché où la hausse des coûts mémoire pousse certains acteurs à réduire la voilure, ce choix est presque une déclaration — un « nous, on n’a pas peur du ticket d’entrée ». Le contexte de flambée des prix DRAM/NAND en 2026 est d’ailleurs documenté par plusieurs analyses récentes du secteur.

003v0AaFly1i9bsdd225uj61o02yo1kx02 scaled

Honor Magic 8 RSR Porsche Design : écran très lumineux, triple capteur et grosse batterie

Les informations qui circulent (et qui restent à confirmer officiellement au lancement) décrivent un package très haut de gamme. Il disposerait d’un écran de 6,71 pouces LTPO OLED micro quad-curved, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une définition « 1.5K », et une luminosité crête annoncée jusqu’à 6000 nits.

Pour la photo, le Magic 8 RSR Porsche Design logerait un triple module avec un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels, et un téléobjectif (OIS) de 200 mégapixels, plus une caméra frontale de 50 mégapixels avec un capteur 3D pour la profondeur/biométrie selon les fuites.

Sous le capot, on retrouverait une très grosse batterie avec une capacité annoncée à 7 200 mAh, avec 120 W filaire et 80 W sans fil.

Pour la durabilité, il est fait mention d’une résistance élevée incluant IP68/IP69/IP69K selon certaines sources (à vérifier lors de l’annonce).

Honor vise la « stabilité longue » (IA + imagerie), plus que le benchmark

003v0AaFly1i9b7fs7bn3j62yo1o01ky02 scaled

Le pari est limpide : ce Magic 8 RSR Porsche Design n’essaie pas seulement d’être rapide, il veut être endurant — tenir les charges lourdes (traitements photo, IA locale, multitâche) sans effondrement de performances ni micro-latences. Les 24 Go ne sont pas là pour ouvrir Instagram plus vite ; ils servent à rendre le téléphone plus serein quand on empile capture, retouche, export, et usages IA qui mangent RAM et bande passante mémoire.

Et, l’alliage Porsche Design reste un levier d’image : une édition qui se vend aussi comme un objet de collection, avec des coloris dédiés (Moonstone / Slate Grey évoqués dans les teasers).

Reste le point qui décidera de tout : le prix. Entre la mémoire chère et la promesse « RSR », Honor s’apprête à tester jusqu’où le premium peut grimper… sans perdre l’élan face aux Ultra de Samsung et consorts.

Tags : HonorMagic 8 RSR
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer