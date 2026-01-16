Honor Magic 8 RSR Porsche Design : 24 Go de RAM et batterie 7 200 mAh confirmés !

Honor remet une pièce dans la machine « ultra-flagship » avec un modèle qui joue à fond la carte de l’exception : le Magic 8 RSR Porsche Design. À quelques jours de la présentation chinoise, la marque commence à verrouiller des éléments clés — au premier rang desquels un duo puce + mémoire que l’on voit rarement sur un smartphone orienté photo.

Honor a calé son événement au 19 janvier en Chine, et le Magic 8 RSR doit y être dévoilé aux côtés du Magic 8 Pro Air. Plusieurs teasers et papiers récents convergent sur ce calendrier.

C’est le point qui fait lever un sourcil même chez les technophiles blasés : Honor confirme un combo Snapdragon 8 Elite Gen 5 et 24 Go de LPDDR5X, avec des configurations annoncées en 16 Go/512 Go et 24 Go/1 To, le tout en UFS 4.1.

Dans un marché où la hausse des coûts mémoire pousse certains acteurs à réduire la voilure, ce choix est presque une déclaration — un « nous, on n’a pas peur du ticket d’entrée ». Le contexte de flambée des prix DRAM/NAND en 2026 est d’ailleurs documenté par plusieurs analyses récentes du secteur.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design : écran très lumineux, triple capteur et grosse batterie

Les informations qui circulent (et qui restent à confirmer officiellement au lancement) décrivent un package très haut de gamme. Il disposerait d’un écran de 6,71 pouces LTPO OLED micro quad-curved, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une définition « 1.5K », et une luminosité crête annoncée jusqu’à 6000 nits.

Pour la photo, le Magic 8 RSR Porsche Design logerait un triple module avec un capteur principal de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels, et un téléobjectif (OIS) de 200 mégapixels, plus une caméra frontale de 50 mégapixels avec un capteur 3D pour la profondeur/biométrie selon les fuites.

Sous le capot, on retrouverait une très grosse batterie avec une capacité annoncée à 7 200 mAh, avec 120 W filaire et 80 W sans fil.

Pour la durabilité, il est fait mention d’une résistance élevée incluant IP68/IP69/IP69K selon certaines sources (à vérifier lors de l’annonce).

Honor vise la « stabilité longue » (IA + imagerie), plus que le benchmark

Le pari est limpide : ce Magic 8 RSR Porsche Design n’essaie pas seulement d’être rapide, il veut être endurant — tenir les charges lourdes (traitements photo, IA locale, multitâche) sans effondrement de performances ni micro-latences. Les 24 Go ne sont pas là pour ouvrir Instagram plus vite ; ils servent à rendre le téléphone plus serein quand on empile capture, retouche, export, et usages IA qui mangent RAM et bande passante mémoire.

Et, l’alliage Porsche Design reste un levier d’image : une édition qui se vend aussi comme un objet de collection, avec des coloris dédiés (Moonstone / Slate Grey évoqués dans les teasers).

Reste le point qui décidera de tout : le prix. Entre la mémoire chère et la promesse « RSR », Honor s’apprête à tester jusqu’où le premium peut grimper… sans perdre l’élan face aux Ultra de Samsung et consorts.