Gemini : Le nouveau bouton « Answer now » pour stopper les réflexions trop longues

On reproche parfois aux humains de répondre trop vite. Les IA, elles, se font désormais critiquer pour l’inverse : elles « réfléchissent » longtemps — surtout quand vous activez des modes avancés. Google semble l’avoir entendu.

Dans l’app Gemini, un nouveau bouton « Answer now » apparaît pendant la génération de réponse : un raccourci pour court-circuiter la phase de « thinking » et obtenir une réponse plus rapidement, sans quitter le mode sélectionné.

Gemini : Un bouton de vitesse en plein milieu du raisonnement

Concrètement, le bouton « Answer now » s’affiche à côté de l’indicateur de chargement lorsque Gemini est en train de produire une réponse en Pro ou en Thinking. En appuyant dessus, l’interface affiche un message de confirmation du type « Skipping in-depth thinking », puis délivre la réponse plus vite.

Google précise que « Answer now » remplace le bouton « Skip » (au moins côté Android), signe que la fonctionnalité sort d’une phase de test pour s’installer comme une option standard.

Android vs iOS : même idée, libellé différent

Le déploiement est un peu asymétrique :

Sur Android, on voit « Answer now » (et Google le présente comme le remplaçant du précédent bouton « Skip »).

Sur iOS, certaines versions affichent encore « Skip », mais le résultat est le même : la phase de réflexion approfondie est ignorée.

Autrement dit, Google unifie l’intention, même si le wording n’est pas encore parfaitement harmonisé entre plateformes.

Gemini ne bascule pas « en douce » vers un modèle plus léger

C’est la nuance qui compte — et qui évite une mauvaise surprise. Plusieurs sources rapportent que même quand vous appuyez sur « Answer now », Gemini continue d’utiliser le modèle/mode que vous aviez choisi (Pro ou Thinking) : il ne switcherait pas automatiquement vers un mode « Fast » plus léger.

En clair : vous ne changez pas d’IA, vous changez le temps qu’elle s’accorde avant de répondre.

Pourquoi Google fait ça maintenant : la guerre de la latence (et l’UX des « modes ») ?

Ce bouton raconte une évolution de fond : les assistants IA ne sont plus jugés seulement sur la qualité, mais sur la maîtrise du tempo. « Fast », « Thinking », « Pro »… Ces modes deviennent des contrôles éditoriaux autant que techniques.

Le problème, c’est que dans la vraie vie, une même session mélange tout : une question triviale (« rappelle-moi la règle ») et une question lourde (« résous ce bug, explique la perf, propose un refactor »). Sans « Answer now », l’utilisateur doit changer de mode à la main ou subir une latence inutile. Avec ce bouton, Google introduit une logique plus fluide : vous restez en mode puissant, mais vous avez un coupe-circuit quand la profondeur n’est pas nécessaire.

Google avait déjà commencé à installer cette grammaire du « raisonnement plus long » dans ses expériences Gemini (Deep Think / Thinking), avec l’idée que certaines réponses peuvent prendre « quelques minutes » lorsque l’outil travaille en profondeur. « Answer now » est, en quelque sorte, le contrepoids : le droit de dire « OK, pas besoin d’un essai, donne-moi l’essentiel ».

Une réponse plus rapide… mais potentiellement moins robuste

Le trade-off est simple : si Gemini « pense moins », il peut aussi vérifier moins d’hypothèses, explorer moins d’options, et corriger moins d’erreurs avant de répondre.

Sur une question factuelle ou une demande légère, ce n’est souvent pas grave. Sur du code, des maths, ou une décision délicate, ça peut l’être. D’ailleurs, Google insiste sur le fait que l’utilisateur peut voir, via le menu en fin de réponse, quel mode a été utilisé — une façon de rendre visible ce compromis.