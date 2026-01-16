fermer
Honor Magic 8 Pro Air : Le flagship de 6,1 mm qui affole Geekbench !

Smartphones par Yohann Poiron le
Honor semble vouloir prouver qu’un smartphone fin et léger n’est pas condamné à jouer en seconde division. À quelques jours du lancement chinois du 19 janvier, le Magic 8 Pro Air refait surface via Geekbench, et la fiche laisse entrevoir une ambition claire : proposer une expérience « flagship » dans un format plus compact, sans brider le SoC.

La tendance 2026 est limpide : les constructeurs cherchent la finesse, le poids plume, les bordures symétriques — sans sacrifier l’IA, l’autonomie ou la photo. Honor s’inscrit dans ce mouvement avec un modèle « Air » annoncé en Chine en même temps que le Magic 8 RSR Porsche Design.

Geekbench : Dimensity 9500, Android 16, 16 Go de RAM… et des scores solides

Le terminal repéré sur Geekbench porterait le numéro de modèle LDY-AN00. La fuite indique :

  • MediaTek Dimensity 9500 « à pleine fréquence », avec un prime core à ~4,21 GHz, trois cœurs performance à ~3,50 GHz, et quatre cœurs efficients à ~2,70 GHz.
  • Android 16 avec MagicOS 10, et 16 Go de RAM.
  • Scores Geekbench 6 : 2 969 points (monocoeur) et 9 892 points (multicoeurs).
À noter : ces scores « vrais » de pré-série dépendent énormément des profils thermiques, de la gestion mémoire et de l’optimisation logicielle. Mais l’essentiel est ailleurs : Honor ne semble pas chercher à « calmer » le chipset pour tenir l’étiquette Air.

Dimensity 9500 : l’architecture qui explique la promesse

Le Dimensity 9500 est décrit comme un SoC haut de gamme en clusters, avec un cœur très rapide autour de 4,2 GHz, trois cœurs performance à ~3,5 GHz, et quatre cœurs efficients à ~2,7 GHz, avec de gros volumes de cache (selon les fiches techniques).

Dans un « compact flagship », ce type d’architecture est un pari : le pic de performance est là, mais tout dépendra de la capacité d’Honor à maintenir la cadence sans throttling sur un châssis plus fin.

Les informations qui circulent autour du Magic 8 Pro Air évoquent un écran AMOLED de 6,31 pouces à 1,5K, LTPO 120 Hz, bordures symétriques, et PWM haute fréquence, un trio photo avec un capteur principal de 50 mégapixels (capteur 1/1,3 »), un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un périscopique (3x+) de 64 mégapixels, une batterie autour de 5 500 mAh, charge 80 W filaire et 50 W sans fil, plus IP68/IP69 (à confirmer à l’officialisation) et surtout un gabarit annoncé très agressif : environ 6,1 mm et environ 155 g.

Si ces chiffres se confirment, Honor jouerait une carte rare : associer un SoC très haut de gamme à un châssis de « plume », ce qui mettra forcément la dissipation thermique au centre de l’expérience réelle.

Un Air qui veut être plus qu’un « joli modèle »

Sur le papier, le Magic 8 Pro Air a le profil d’un smartphone pensé pour ceux qui veulent le haut de gamme sans la brique : performance, écran LTPO, photo polyvalente, charge rapide — mais avec une prise en main plus naturelle. La question décisive sera la plus pragmatique : la stabilité en charge, surtout avec un Dimensity 9500 annoncé « full speed » et un châssis fin.

005OxzX1ly1i9878wgjkij32ww26ob29 scaled

Si Honor réussit à maintenir des performances soutenues, le Magic 8 Pro Air pourrait devenir un contre-modèle intéressant face aux flagships XXL : moins spectaculaire en diagonale, plus intelligent en usage.

