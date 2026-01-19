Accueil » Galaxy S26 et S26+ : Les fuites confirment un écran plus grand mais une charge stagnante

À chaque début d’année, Samsung joue la même partition : rassurer, polir, optimiser. Mais, les premières fuites autour des Galaxy S26 et S26+ laissent entrevoir un millésime 2026 particulièrement conservateur — à tel point que l’évolution la plus visible pourrait être… celle qu’on attendait le moins : un Galaxy S26 un peu moins « compact », et toujours 25 W pour la charge filaire sur le modèle de base.

Du côté des écrans, le Galaxy S26 devrait se vanter d’un écran de 6,3 pouces (contre 6,2 pouces sur S25), M14 AMOLED, LTPO, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, une résolution full HD+, et un mode HDR10+. Le Galaxy S26+ aurait quant à lui un écran de 6,7 pouces, M14 AMOLED, LTPO 120 Hz, HDR10+, avec une définition 2K/QHD (le « Plus » garderait donc son rôle de grand écran plus net).

Côté résistance, l’indice IP68 est mentionné, et un verre du type Gorilla Glass Victus 2 est aussi évoqué (dans la logique de continuité de génération).

Selon ces fuites, Samsung repartirait sur un duo connu :

Exynos 2600 dans « la plupart des régions »,

Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur certains marchés (souvent US/Chine).

Au passage, plusieurs médias commencent déjà à opposer les deux puces sur la base de premiers éléments/indices, avec prudence sur le caractère encore très « proto » de ces comparaisons.

Galaxy S26 et S26+ : Batterie et charge, le point qui fâche (encore)

C’est là que la fuite refroidit le plus :

Galaxy S26 : batterie 4 300 mAh… mais charge filaire 25 W

Galaxy S26+ : 4 900 mAh, 45 W filaire (soit une continuité quasi totale)

Pourquoi c’est « décevant » ? Parce qu’en 2026, le 25 W sur un flagship ressemble de plus en plus à un choix politique, pas technique — d’autant que des modèles plus abordables ont déjà flirté avec des vitesses supérieures. Plusieurs observateurs parlent même d’une « déception » explicitement sur ce point.

À noter : il y a eu du bruit contradictoire ces derniers jours sur un éventuel passage du S26 à 45 W, avant que d’autres fuites « corrigent » vers 25 W. Bref : ce point reste à surveiller jusqu’à confirmation officielle.

Le même leak parle d’un module triple :

50 mégapixels principal,

12 mégapixels ultra grand-angle,

50 mégapixels téléobjectif.

Ce n’est pas forcément « mauvais » — Samsung sait produire une photo solide — mais c’est une rumeur qui sent davantage la continuité que le saut générationnel. Et pour un public qui attend un vrai différentiel face à la concurrence chinoise (200 mégapixels, gros capteurs, périscopes plus ambitieux), l’effet peut être tiède.

Qi2, USB 3.2 : de bonnes nouvelles… mais surtout des détails qui devront être clarifiés

La fuite mentionne aussi Qi2 et USB 3.2. Sur Qi2, l’enjeu est simple : compatibilité ou intégration complète avec aimants intégrés ? Des indices récents (certifications et accessoires) laissent penser que Samsung pourrait aller plus loin sur le magnétique, mais rien n’est encore verrouillé publiquement.

Plusieurs papiers récents sur la gamme Galaxy S26 suggèrent un contexte où Samsung veut limiter les paris hasardeux et concentrer les gros changements sur l’Ultra — et même où certaines décisions (comme le retour du « Plus » au centre) auraient été influencées par la stratégie de gamme et la demande.

C’est une lecture cohérente :

Galaxy S26/S26+ = consolidation (écran M14, autonomie ajustée, continuité photo, charge inchangée)

Galaxy S26 Ultra = vitrine et différenciation (là où Samsung peut justifier le premium)

Pour l’utilisateur, cela dessine un choix plus tranché : si vous aimez le format « standard », l’upgrade pourrait être moins excitant que prévu. Si vous cherchez le « wow », Samsung semble vous pousser vers le haut de la gamme.