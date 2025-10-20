Accueil » realme UI 7.0 : un design en verre lumineux, des animations fluides et une productivité boostée

realme a officiellement confirmé que le realme GT 8 Pro, attendu le 21 octobre, sera le premier smartphone livré avec realme UI 7.0.

Derek, un dirigeant de la marque, a partagé sur Weibo les principales nouveautés de cette nouvelle interface, qui repose sur Android 16 et marque une étape importante dans l’évolution de l’expérience realme.

Un design « verre et lumière » entièrement repensé

La première chose qui saute aux yeux dans realme UI 7.0, c’est son nouveau langage visuel. L’interface adopte un style baptisé « Light & Shadow Glass Design », qui combine transparence, reflets doux et effets de flou rappelant la texture d’un verre poli.

Les fonds d’écran dynamiques s’adaptent automatiquement à la couleur du smartphone (notamment celle du realme GT 8 Pro), créant une harmonie visuelle sur l’ensemble du système.

Les icônes ont elles aussi été redessinées, avec un effet lumineux flottant inspiré de la glace. Quant au centre de contrôle, il adopte une apparence « verre dépoli » offrant une profondeur visuelle et une meilleure lisibilité.

Enfin, une barre d’état animée — surnommée « breathing status bar » — introduit un léger mouvement lumineux qui donne vie à l’écran.

Des animations plus naturelles grâce au moteur Flow Light

Sous la surface, realme UI 7.0 intègre un nouveau moteur d’animation, le Flow Light Engine. Conçu sur une architecture fluide, il promet des transitions plus douces, sans saccades ni interruptions, même lors de changements rapides entre applications.

Un système de suivi de trame dynamique garantit la stabilité des performances pendant les tâches lourdes (jeux, multitâche, capture vidéo), tandis qu’un Flow Accelerator améliore la réactivité du système dans six scénarios clés :

ouverture et fermeture d’applications,

multitâche,

défilement,

gestes,

transitions visuelles,

interactions avec l’écran d’accueil.

Un bureau « Inspiration » plus modulable

realme introduit également un nouvel écran d’accueil, baptisé Inspiration Desktop. Les utilisateurs peuvent désormais redimensionner librement les icônes d’applications en plusieurs formats (1×2, 2×1 ou 2×2), permettant d’organiser un espace de travail plus ergonomique et personnalisé.

Smart Window: jusqu’à 12 applications flottantes

Autre évolution majeure : la fonction Smart Window, qui permet de faire tourner jusqu’à douze applications flottantes simultanément.

Vous pouvez, par exemple, répondre à un message, visionner une vidéo ou consulter un document sans quitter votre jeu ou votre application principale.

L’objectif est clair : offrir une productivité maximale et un multitâche fluide sur mobile, sans sacrifier les performances.

Déploiement et compatibilité

realme UI 7 fera ses débuts avec la série Realme GT 8. La marque a également publié le calendrier officiel de déploiement pour ses autres smartphones en Chine. La mise à jour commencera à être diffusée à partir de novembre 2025 avant d’être étendue à d’autres modèles début 2026.

Novembre 2025

Les premiers modèles à recevoir la mise à jour stable seront :

realme GT 7 Pro

realme GT 7

realme GT 5 Pro

realme GT Neo 7 Turbo

Série realme GT Neo 6

Décembre 2025

La seconde vague concernera :

realme GT 5 (version 240W)

realme GT Neo 7x

realme 14 Pro

realme 14 Pro+

Janvier 2026

Enfin, la dernière phase inclura :

realme GT Neo 5 (240W)

realme GT Neo 5 SE

Série realme 15

Série realme 13 Pro

Série realme 12 Pro

realme V70

realme V60

Comme à son habitude, realme procédera par vagues : la disponibilité exacte dépendra donc du modèle et de la région.

Le calendrier international — y compris pour l’Europe — devrait être communiqué avant la fin de l’année.