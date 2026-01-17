Accueil » Samsung Galaxy S26 Ultra : L’écran « magique » qui devient noir pour vos voisins !

Samsung Galaxy S26 Ultra : L’écran « magique » qui devient noir pour vos voisins !

Dans le métro, à l’aéroport ou dans un open space, le vrai luxe n’est plus la luminosité, mais l’angle mort. Une nouvelle fuite remet en scène ce que Samsung pourrait présenter comme Privacy Display sur le Galaxy S26 Ultra : un affichage qui reste parfaitement lisible de face, tout en devenant quasi noir lorsqu’on le regarde de côté.

Un « filtre de confidentialité » intégré au panneau, sans film plastique, et potentiellement piloté par logiciel.

Flex Magic Pixel, un concept déjà montré par Samsung Display

Le principe n’est pas né hier. Samsung Display a déjà présenté au MWC une technologie baptisée Flex Magic Pixel : un système capable d’ajuster l’angle de vision pour empêcher un voisin de siège de lire votre écran, avec l’idée d’un couplage possible à l’IA pour renforcer la « sécurité » en situation.

Les fuites autour du Galaxy S26 Ultra s’inscrivent dans cette continuité : plusieurs sources décrivent une fonctionnalité « Privacy Display » reposant sur cette base matérielle, avec une couche logicielle qui permettrait de l’activer rapidement (réglages d’affichage, éventuellement raccourci dans les tuiles rapides).

« En action » : l’écran qui se ferme latéralement

La démonstration relayée par des leakers et médias est spectaculaire parce qu’elle est binaire : de face, tout va bien ; de côté, l’image s’effondre. C’est exactement l’effet que Samsung Display montrait déjà sur ses prototypes, et que des vidéos récentes remettent au goût du jour en l’associant au futur S26 Ultra.

C’est le nœud du suspense. Certaines rumeurs parlent d’une exclusivité Ultra (logique : Samsung réserve souvent ses nouveautés d’affichage les plus « expérimentales » au modèle vitrine), tandis que d’autres avancent une diffusion plus large à l’ensemble de la série Galaxy S26.

Dans le contexte actuel, le calendrier le plus cité pour trancher est celui du prochain Galaxy Unpacked, régulièrement positionné autour du 25 février 2026 par plusieurs fuites.

La « bonne » Privacy Display dépendra de la personnalisation

Sur le papier, l’idée est brillante. En pratique, elle ne devient indispensable que si Samsung va plus loin qu’un simple on/off :

Activation par application (banque, messagerie, gestionnaire de mots de passe)

Automatisation contextuelle (lieux publics, déplacements, horaires de travail)

Réglage du niveau de confidentialité (angle de coupure, intensité, compromis luminosité/contraste)

Parce qu’un filtre de confidentialité, par définition, a un coût : il peut affecter la luminosité perçue, l’homogénéité ou la consommation, selon l’implémentation. C’est précisément pour ça que l’intégration « matériel + logiciel » est décisive : Samsung a l’opportunité d’en faire un outil intelligent plutôt qu’un gadget.

Au fond, si Apple a fait de la Dynamic Island un réflexe visuel, Samsung pourrait faire de la Privacy Display un réflexe d’usage : un écran qui se « verrouille » à la foule quand vous en avez besoin, sans vous forcer à y penser.