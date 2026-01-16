Google Meet : Le mode « anti-écho » automatique arrive enfin sur vos smartphones

Entrer dans une salle, ouvrir Google Meet, et éviter le grand classique du « qui a laissé son micro ouvert ? ». Google déploie une nouveauté très pragmatique : la détection automatique des salles de conférence dans Google Meet sur Android et iOS, via une technologie d’ultrasons inaudibles.

Objectif : vous basculer au bon endroit, au bon format, sans déclencher écho et larsen.

Google Meet : une fonction déjà connue sur laptop, enfin utile sur smartphone

Google avait déjà introduit ce mécanisme sur ordinateur : quand vous êtes physiquement dans une salle équipée, Google Meet vous guide vers la bonne manière de rejoindre la réunion. La nouveauté, c’est l’arrivée sur mobile — là où l’on dégoupille le plus souvent son téléphone en entrant dans une salle pour « juste vérifier » un lien, un chat ou un doc.

Le déploiement est annoncé comme progressif, sur environ deux semaines, pour les clients Google Workspace et les abonnés Workspace Individual.

Le principe est simple, mais malin : le matériel de salle compatible émet un signal ultrasonore silencieux, capté par le micro de votre téléphone. Google Meet comprend alors que vous êtes dans cette salle précise et met en avant l’option mode Compagnon dès l’écran de préconnexion.

Le mode Compagnon est la clé : vous rejoignez la réunion sans activer micro ni haut-parleur sur votre mobile, ce qui limite fortement les risques d’écho et de feedback quand la salle diffuse déjà l’audio/vidéo via son système principal.

Moins de friction, moins d’erreurs « humaines »

Sur le papier, c’est une petite amélioration. En réalité, c’est le genre de détail qui fait disparaître des irritants récurrents du travail hybride :

vous n’avez plus à « deviner » comment rejoindre sans casser l’audio de la salle ;

Google Meet vous suggère le bon mode avant même de vous connecter ;

vous réduisez les manipulations et les ratés en réunion (souvent les plus visibles).

Cette détection nécessite l’autorisation micro sur le téléphone, puisque tout repose sur l’écoute du signal ultrasonore. Google précise aussi que les administrateurs Workspace gardent la main : la fonctionnalité peut être activée ou désactivée selon les salles, avec possibilité de rejoindre manuellement si l’auto-détection échoue.