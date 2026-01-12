X : Elon Musk promet de rendre l’algorithme open source, mais le doute persiste

Comme la quasi-totalité des réseaux sociaux, X repose sur un algorithme chargé de décider quels contenus apparaissent — et dans quel ordre — dans le fil des utilisateurs. Un mécanisme central, souvent opaque, qui façonne l’expérience, les débats… et parfois les polémiques.

Cette opacité pourrait toutefois être partiellement levée. Elon Musk a affirmé que le nouvel algorithme de X serait rendu open source dès la semaine prochaine.

X : Une ouverture annoncée sous sept jours

Dans un message publié sur X, Elon Musk affirme que l’ensemble du code déterminant les recommandations organiques et publicitaires sera rendu public, le dépôt sera mis à jour tous les 28 jours, et chaque mise à jour sera accompagnée de notes développeur, expliquant les changements et les orientations futures.

Si cette promesse est tenue, elle offrirait un niveau de transparence inédit pour un réseau social de cette taille. Chercheurs, développeurs et journalistes pourraient enfin analyser les critères techniques qui expliquent pourquoi certains contenus sont mis en avant… et d’autres invisibilisés.

Une promesse déjà faite — et rarement tenue

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk annonce une telle démarche. En 2023, alors que la plateforme s’appelait encore Twitter, une partie du code du fil « Pour vous » avait été publiée sur GitHub. Problème, le dépôt n’a jamais été réellement maintenu, la majorité des fichiers datent de la publication initiale, et aucune mise à jour significative n’a suivi.

Le même scénario s’est répété avec Grok, l’IA développée par xAI. Le modèle Grok-1 a bien été rendu en open source en 2024, mais le projet est resté figé, alors même que xAI est aujourd’hui passé à Grok-3, dont le code n’est pas public.

Autrement dit : l’intention d’ouverture existe, la continuité beaucoup moins.

Un timing qui interroge

L’annonce intervient dans un contexte particulièrement tendu pour Musk et X. La plateforme fait face à une critique internationale sur les dérives de Grok, des accusations de génération d’images sexualisées non consenties, et des appels de responsables politiques américains à retirer X et Grok des App Stores d’Apple et Google.

Dans ce contexte, l’annonce d’un algorithme open source peut être perçue comme un geste de transparence sincère, ou une stratégie de communication, destinée à reprendre la main sur le narratif public.

Les précédents invitent, au minimum, à la prudence.

Transparence réelle ou transparence partielle ?

Même si le code est publié, plusieurs questions clés resteront ouvertes :

l’algorithme publié sera-t-il complet ou partiel ?

inclura-t-il les pondérations réelles, ou seulement des briques théoriques ?

les mises à jour mensuelles seront-elles effectives… ou purement déclaratives ?

Rendre un algorithme open source ne garantit pas automatiquement une compréhension claire de ses effets. Mais, s’il est sincèrement maintenu et documenté, cela pourrait faciliter l’audit indépendant, exposer d’éventuels biais systémiques, et renforcer la pression réglementaire sur l’ensemble du secteur.

Une promesse à vérifier, code à l’appui

Sur le papier, l’ouverture de l’algorithme de X serait un tournant majeur pour la transparence des réseaux sociaux. Dans les faits, l’historique d’Elon Musk en matière d’open source incite à prendre cette annonce avec de sérieuses pincettes.

La question n’est pas tant de savoir si quelque chose sera publié la semaine prochaine, mais ce qui sera réellement maintenu dans la durée. Sans mises à jour régulières et sans documentation exploitable, l’open source risque de n’être qu’un symbole de plus.

La semaine prochaine dira si X franchit un cap… ou répète un scénario déjà bien connu.