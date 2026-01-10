Accueil » OnePlus 15T : le flagship compact pourrait arriver en avril avec une batterie record

Alors que la majorité des constructeurs ont tourné le dos aux smartphones compacts haut de gamme, OnePlus continue de croire en cette catégorie de niche. Après le lancement du OnePlus 13T l’an dernier, la marque chinoise préparerait déjà sa relève : le OnePlus 15T.

Un nouveau leak suggère que ce modèle compact pourrait être officialisé dès le printemps, avec une fiche technique ambitieuse — et un pari audacieux sur l’autonomie.

OnePlus 15T : Un lancement attendu au printemps

L’information provient du leaker bien connu Digital Chat Station, qui affirme que OnePlus prévoirait d’annoncer le OnePlus 15T en avril, soit à une période très proche de celle du lancement du OnePlus 13T en 2025.

Aucune communication officielle n’a encore été faite par OnePlus, mais le calendrier semble cohérent avec la stratégie observée ces dernières années pour les modèles « T ».

Comme son prédécesseur, le OnePlus 15T resterait fidèle à un format relativement compact avec un écran de 6,3 pouces et une résolution 1.5K. La principale nouveauté viendrait de la fluidité, avec un taux de rafraîchissement porté à 165 Hz, contre 120 Hz auparavant. Un choix clairement orienté vers les utilisateurs sensibles à la réactivité, notamment les amateurs de jeux mobiles.

Le smartphone intégrerait également un capteur d’empreintes ultrasonique 3D, plus rapide et plus fiable que les solutions optiques classiques, y compris avec des doigts humides ou sales.

Une batterie étonnamment massive pour un « petit » smartphone

C’est sans doute l’élément le plus surprenant de ce leak. Alors que le OnePlus 13T embarquait déjà une batterie généreuse de 6 260 mAh, le OnePlus 15T pourrait franchir un nouveau cap. Selon la source, OnePlus viserait plus de 7 000 mAh avec un objectif pouvant atteindre 7 500 mAh.

Un chiffre exceptionnel pour un smartphone de 6,3 pouces, rendu possible par l’adoption de nouvelles technologies de batteries à haute densité. Si cela se confirme, le OnePlus 15T pourrait devenir l’un des flagships compacts les plus endurants du marché.

Photographie : continuité plutôt que révolution

Côté photo, OnePlus jouerait la carte de la continuité avec un téléobjectif de 50 mégapixels JN5, identique à celui du OnePlus 13T. En revanche, aucune information précise n’a filtré concernant le capteur principal, et la caméra frontale. Il est donc difficile, à ce stade, de savoir si OnePlus prévoit une évolution notable sur la partie photo ou s’il conservera une approche équilibrée, sans chercher à rivaliser frontalement avec les photophones ultra-premium.

Le OnePlus 15T serait animé par le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, basé sur la plateforme Snapdragon Gen 5. Reste une incertitude importante : version Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou version Snapdragon 8 Gen 5 « standard » ?

Ce choix aura un impact direct sur les performances, la gestion thermique et la consommation énergétique, surtout dans un châssis compact.

Disponibilité : un lancement possiblement limité

Enfin, comme pour le OnePlus 13T, la disponibilité internationale du OnePlus 15T reste floue. Le modèle précédent était exclusif à la Chine, avec une version dérivée lancée en Inde sous le nom OnePlus 13 s, dotée de concessions sur la batterie et la caméra frontale. Il n’est donc pas garanti que le OnePlus 15T arrive tel quel sur tous les marchés, notamment en Europe.

Avec le OnePlus 15T, OnePlus semble vouloir défendre une vision devenue rare : un flagship compact sans compromis majeurs, misant autant sur l’autonomie que sur la fluidité et les performances. Si la batterie de 7 500 mAh se confirme, ce modèle pourrait redéfinir ce que l’on attend d’un smartphone compact en 2026 — et séduire les utilisateurs lassés des écrans géants et des appareils dépassant les 230 grammes.

Reste à voir si OnePlus osera le proposer à l’international… ou s’il restera un bijou réservé à quelques marchés privilégiés.