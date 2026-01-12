Accueil » Honor Magic 8 Pro Air : un smartphone compact avec une triple caméra haut de gamme dévoilée par une fuite

Le 19 janvier, Honor lèvera officiellement le voile sur le Magic 8 Pro Air en Chine. Présenté comme un flagship compact, le smartphone a déjà fait l’objet de nombreuses fuites concernant son design et ses performances. Jusqu’ici, un point restait flou : la partie photo.

Une nouvelle fuite signée du leaker Teme vient combler ce vide — et elle suggère clairement que format compact ne rime plus avec concessions photographiques.

Honor Magic 8 Pro Air : Une configuration photo digne d’un vrai haut de gamme

Selon les informations partagées par Teme, le Honor Magic 8 Pro Air embarquera une configuration photo étonnamment ambitieuse pour un smartphone aussi fin et léger.

Côté photo, le Magic 8 Pro Air aura une caméra frontale de 50 mégapixels OmniVision pour les selfies. Il s’agit là d’un choix haut de gamme, bien au-dessus des capteurs de 32 mégapixels ou 12 mégapixels que l’on retrouve habituellement sur les modèles compacts.

À l’arrière, le smartphone aurait un capteur principal de 50 mégapixels OmniVision OV50Q offrant une stabilisation optique (OIS), une focale équivalente de 23 mm, un capteur identique à celui du Magic 8 Pro, ce qui est un signal fort. En outre, on retrouverait un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels OV50M, une focale de 16 mm, un champ de vision de 112° et téléobjectif de 64 mégapixels OV64B, OIS et zoom optique 3,2x.

Sur le papier, cette combinaison place le Magic 8 Pro Air au niveau de nombreux flagships « Ultra », malgré son positionnement compact.

Un écran compact, mais premium

Le Magic 8 Pro Air conservera une philosophie très proche de celle de son grand frère, dans un format réduit avec un écran OLED de 6,31 pouces, une résolution de 1,5K, une dalle plate et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Un format qui vise clairement les utilisateurs lassés des smartphones géants, sans pour autant renoncer à la qualité d’affichage.

Puissance et autonomie : pas de compromis non plus

Sous le capot, Honor jouerait également la carte du sérieux avec un SoC Dimensity 9500 de MediaTek, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage, une batterie de 5 500 mAh et une charge rapide 80 W.

Des chiffres impressionnants pour un appareil annoncé à seulement 6,1 mm d’épaisseur et 158 grammes — des mensurations qui le placent parmi les flagships les plus fins et légers de 2026.

Le smartphone tournera sous MagicOS 10, basé sur Android 16. Côté esthétique, plusieurs coloris sont attendus : Blanc, Noir, Orange et Violet. Honor semble vouloir associer design aérien, puissance et photo avancée, sans sacrifier l’ergonomie.

Honor redéfinit le « flagship compact »

Avec le Magic 8 Pro Air, Honor envoie un message clair au marché : les smartphones compacts n’ont plus à faire de compromis, ni sur la photo, ni sur l’autonomie, ni sur la puissance.

Si ces spécifications se confirment lors de l’annonce officielle du 19 janvier, le Magic 8 Pro Air pourrait bien devenir la nouvelle référence du flagship compact, là où Apple, Samsung et Google restent encore prudents sur ce segment.

Reste désormais à connaître son prix et son éventuelle disponibilité hors de Chine — deux éléments qui détermineront s’il s’agit d’un coup d’éclat local… ou d’un futur best-seller mondial.