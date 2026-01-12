Accueil » Xiaomi 17 Air : un prototype ultra-fin de 5,5 mm dévoilé avant l’annulation du projet

Xiaomi 17 Air : un prototype ultra-fin de 5,5 mm dévoilé avant l’annulation du projet

Alors que les smartphones ultra-fins recommencent à attirer l’attention de l’industrie, une fuite récente offre un aperçu fascinant — mais sans lendemain — d’un projet abandonné chez Xiaomi.

Un moule d’ingénierie du supposé Xiaomi 17 Air vient de faire surface en ligne, révélant à quoi aurait pu ressembler l’un des téléphones les plus fins jamais conçus par la marque.

Un Xiaomi 17 Air aperçu via un moule d’ingénierie

La fuite provient d’une vidéo partagée par le leaker Bald Panda, montrant ce qui serait le Xiaomi 17 Air à l’état de prototype. Le design évoque fortement celui de l’iPhone Air, avec un module photo horizontal, mais Xiaomi aurait opté pour un double capteur à l’arrière, là où Apple se serait contenté d’un seul.

Le point le plus marquant reste l’épaisseur : 5,5 mm seulement, soit encore plus fin que l’iPhone Air, estimé autour de 5,6 mm.

Malgré cette finesse extrême, la face avant aurait accueilli un écran de 6,59 pouces, plaçant le Xiaomi 17 Air dans la catégorie des flagships grand format, tout en conservant un profil incroyablement mince.

Un projet stoppé avant la production

Cependant, ce design n’a jamais dépassé le stade du prototype. Selon plusieurs sources, le projet Xiaomi 17 Air aurait été pure­ment et simplement annulé, ce qui signifie qu’aucune commercialisation n’est prévue. Le moule dévoilé représente donc davantage une exploration interne qu’un produit destiné au marché.

Ce n’est pas la première fois que ce concept apparaît en filigrane. Dès octobre 2025, le leaker Smart Pikachu évoquait déjà un flagship ultra-fin de 6,6 pouces en phase de test chez Xiaomi. À l’époque, le nom Xiaomi 17 Air circulait déjà, accompagné de détails séduisants :

écran aux angles très arrondis,

châssis métallique façonné par cold-sculpting,

prise en main pensée comme particulièrement premium.

Plus audacieux encore, la rumeur parlait d’un capteur principal de 200 mégapixels, ce qui aurait été une prouesse technique pour un appareil aussi fin.

Pourquoi Xiaomi a renoncé au Xiaomi 17 Air

L’abandon du projet semble confirmer une réalité bien connue : les smartphones ultra-fins impliquent des compromis majeurs.

Parmi les obstacles probables, citons la capacité de batterie limitée, difficilement acceptable sur un flagship, des contraintes thermiques importantes dans un châssis aussi mince, des sacrifices sur la photo malgré des ambitions élevées, et surtout, une demande du marché jugée trop faible pour justifier les coûts et les risques.

En clair, aussi séduisant soit-il sur le plan du design, le Xiaomi 17 Air n’aurait pas offert un équilibre suffisant entre esthétique, autonomie et performances pour devenir un produit viable.

Un signal fort sur les limites du « toujours plus fin »

Cette fuite est révélatrice d’une chose : même les géants comme Xiaomi testent les limites physiques du smartphone moderne, mais choisissent parfois de faire marche arrière. Le Xiaomi 17 Air montre jusqu’où la marque était prête à aller… et pourquoi elle a décidé de s’arrêter.

À l’heure où l’industrie redécouvre les formats fins, ce prototype rappelle que le design ne peut plus avancer seul, sans innovations majeures sur les batteries et la dissipation thermique. En attendant ces ruptures technologiques, le Xiaomi 17 Air restera un concept fantôme — impressionnant, mais rangé dans les tiroirs de l’ingénierie.