Microsoft Copilot Checkout : acheter en ligne sans quitter l’IA devient une réalité

Après OpenAI et Google, c’est au tour de Microsoft d’accélérer sur le commerce conversationnel. L’éditeur vient d’annoncer Copilot Checkout, une nouvelle fonctionnalité permettant de parcourir, comparer et acheter des produits sans jamais quitter l’interface de chat de Copilot.

Une évolution stratégique qui confirme une tendance lourde : les assistants IA ne se contentent plus de recommander des produits, ils deviennent des points de vente à part entière.

Acheter sans quitter le chat : le principe de Copilot Checkout

Avec Copilot Checkout, l’expérience d’achat se déroule intégralement dans la conversation : recherche de produits, comparaison des options, validation de l’achat, et paiement intégré. Le tout sans redirection vers un site externe, une page produit classique ou un tunnel de paiement traditionnel.

Pour rendre cela possible, Microsoft s’est associée à trois acteurs clés du paiement et de l’e-commerce : Shopify, PayPal et Stripe.

Objectif affiché : réduire au maximum la friction côté utilisateur comme côté marchand.

Déploiement progressif et conditions pour les marchands

Copilot Checkout est en cours de déploiement sur Copilot Web aux États-Unis.

Côté commerçants, les marchands utilisant Shopify seront intégrés automatiquement, après une période d’opt-out, ceux utilisant PayPal ou Stripe devront déposer une candidature pour rejoindre le programme. Microsoft précise que les commerçants restent les marchands de référence, les propriétaires des données transactionnelles, et les propriétaires de la relation client.

Autrement dit, Microsoft fournit l’interface IA, mais ne s’interpose pas dans la relation commerciale, un point crucial pour l’adoption par les marques.

Des enseignes déjà partenaires au lancement

Microsoft confirme que plusieurs marques grand public sont déjà compatibles avec Copilot Checkout dès son lancement, notamment Urban Outfitters, Anthropologie, Ashley Furniture et une sélection de vendeurs Etsy. Un mix volontairement large, couvrant mode, décoration, mobilier et artisanat, afin de tester le modèle sur différents types d’achats.

Brand Agents : quand les marques déploient leur propre IA commerciale

En parallèle de Copilot Checkout, Microsoft dévoile une autre brique stratégique : les Brand Agents. Il s’agit d’assistants IA personnalisés, intégrés directement aux sites marchands, capables de parler avec la voix de la marque, guider les clients dans la découverte de produits, répondre aux questions, comparer des références, proposer des liens d’achat, ou encore recommander des produits après commande.

Ces agents ne sont pas génériques : ils sont entraînés et configurés selon les besoins du marchand.

Un tableau de bord pensé pour la performance commerciale

Les entreprises utilisant les Brand Agents auront accès à un tableau de bord dédié, incluant le taux d’engagement, l’impact sur le taux de conversion, le panier moyen, et une comparaison entre sessions avec IA et trafic organique classique.

Les Brand Agents sont actuellement proposés aux marchands Shopify, avec un accès anticipé conditionné à l’installation de Microsoft Clarity sur leur boutique.

Avec Copilot Checkout et les Brand Agents, Microsoft ne se contente pas de suivre la tendance : il structure un nouvel écosystème de commerce conversationnel. Après le Instant Checkout de ChatGPT, et les produits achetables intégrés à Gemini, Copilot s’impose comme un point de contact direct entre intention d’achat et transaction.

À terme, cela pourrait réduire l’importance des pages produits traditionnelles, transformer les assistants IA en équivalents de vendeurs numériques, et déplacer une partie du e-commerce vers des interfaces conversationnelles.

La bataille ne porte plus seulement sur l’IA la plus intelligente, mais sur celle qui convertit le mieux.