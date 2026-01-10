Microsoft Word : coller une URL suffit désormais pour créer un lien

Microsoft Word déploie une petite amélioration qui change pourtant profondément une action du quotidien : l’ajout de liens hypertextes. Désormais, il suffit de coller une URL directement sur un texte sélectionné pour le transformer instantanément en lien.

La fonctionnalité est déjà disponible dans Word pour le Web, et elle arrive progressivement sur les versions de bureau. Un détail en apparence… mais un vrai gain de productivité pour celles et ceux qui passent leurs journées à écrire.

Microsoft Word : Un geste simple, un vrai changement

Jusqu’à présent, créer un lien dans Word relevait presque du rituel :

Sélectionner le texte, Clic droit ou raccourci clavier, Ouvrir la fenêtre d’insertion de lien, Coller l’URL, Valider.

Même avec le raccourci Ctrl + K/Cmd + K, l’opération cassait le rythme d’écriture — surtout face à des outils comme Slack, Notion ou Google Docs, où le collage direct est devenu un standard.

Avec cette mise à jour, tout est réduit à un seul geste : vous copiez l’URL, vous sélectionnez le texte dans Word, et vous collez. Word comprend automatiquement qu’il s’agit d’un lien et l’applique au texte sélectionné, sans fenêtre intermédiaire, sans clic supplémentaire.

Rester dans le flux d’écriture

Pour Jenny Ye, chef de produit sur Word, l’objectif est clair : « Les tâches du quotidien, comme l’ajout de liens, doivent être sans effort ». C’est précisément là que cette nouveauté fait la différence. Quand on rédige un rapport, un document technique, une note de recherche ou une bibliographie, chaque interruption compte. Multiplier les allers-retours dans les menus nuit à la concentration et ralentit l’avancement.

Cette nouvelle méthode permet de rester concentré sur le contenu, éviter les erreurs de collage (URL à côté du texte, texte écrasé), et gagner quelques secondes par lien — qui deviennent vite des minutes sur un document dense.

Un retard enfin comblé

Soyons honnêtes : ce comportement aurait dû être la norme depuis longtemps. De nombreuses applications l’ont adopté depuis des années, et Word faisait figure d’exception… peu flatteuse.

Mais mieux vaut tard que jamais. Cette mise à jour montre que Microsoft continue de moderniser les gestes fondamentaux de Word, non pas avec des fonctions spectaculaires, mais avec des améliorations concrètes, directement utiles.

Disponibilité : qui y a droit ?

Word pour le Web : la fonctionnalité est déjà active.

Word pour Windows : version 2511 (Build 19530.20006) ou ultérieure.

Word pour macOS : version 16 104 (Build 25120915) ou ultérieure.

Les membres du programme Microsoft 365 Insider devraient déjà voir la fonction apparaître selon leur canal de mise à jour.

Si vous ne la voyez pas encore sur bureau, pas d’inquiétude : le déploiement est progressif.

Cette évolution illustre parfaitement une vérité souvent sous-estimée : les gains de productivité ne viennent pas toujours de grandes révolutions, mais de petites frictions supprimées.

En réduisant l’ajout de liens à un simple collage, Microsoft Word se rapproche enfin des standards modernes d’édition de texte. Pour les utilisateurs intensifs, c’est une amélioration discrète, mais immédiatement perceptible — et difficile d’imaginer revenir en arrière une fois qu’on y a goûté.