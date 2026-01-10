Accueil » Lego Smart Brick : les premiers sets Star Wars sont déjà disponibles en précommande

Présenté comme l’une des annonces les plus discrètes mais aussi les plus marquantes du CES 2026, le Smart Brick de LEGO a immédiatement retenu l’attention. Et, Lego confirme aujourd’hui que la technologie n’est pas un simple concept : les trois premiers sets intégrant le Smart Brick sont désormais ouverts à la précommande.

Le Smart Brick marque une évolution majeure dans l’écosystème Lego. Il s’agit d’une brique intelligente autonome, intégrant électronique, éclairage et audio, capable de s’insérer directement dans une construction classique. Lego parle de la plus grande évolution de la brique depuis plus de 50 ans.

Concrètement, le Smart Brick agit comme un mini-ordinateur embarqué, capable d’interagir avec des Smart Tags (balises intelligentes), des minifigurines connectées, et l’environnement du set pour déclencher sons, lumières et effets dynamiques.

Trois sets Star Wars pour inaugurer la technologie

Pour son lancement, Lego s’appuie sur une valeur sûre : l’univers Star Wars. Trois sets Smart Play sont proposés, chacun mettant en avant différentes capacités du Smart Brick.

SMART Play : le TIE Fighter de Dark Vador

473 pièces

1 Smart Brick

1 Smart Tag

1 minifigurine intelligente de Darth Vader

Prix : 69,99 euros

Précommandes : ouvertes dès maintenant

Début des livraisons : 1er mars 2026

Un set d’entrée de gamme pensé pour découvrir les bases de l’interactivité.

Smart Play : Luke’s Red Five X-Wing

581 pièces

1 Smart Brick

5 Smart Tags

Minifigurines intelligentes de Luke Skywalker et Leia

Prix : 89,99 euros

Précommandes : ouvertes dès maintenant

Début des livraisons : 1er mars 2026

Ici, l’interaction monte d’un cran, avec davantage de balises et de scénarios possibles.

Smart Play : Throne Room Duel & A-Wing

962 pièces

2 Smart Bricks

5 Smart Tags

Minifigurines intelligentes de Luke, Darth Vader et Empereur Palpatine

Prix : 159,99 euros

Précommandes : ouvertes dès maintenant

Début des livraisons : 1er mars 2026

Le set le plus ambitieux, conçu pour exploiter pleinement les interactions complexes entre plusieurs briques intelligentes.

Recharge sans fil et lancement imminent

Les trois sets incluent également le nouveau chargeur sans fil Lego, capable de recharger deux Smart Bricks simultanément — un détail important pour un usage fluide et continu.

Avec le Smart Brick, Lego ne cherche pas simplement à ajouter des gadgets à ses sets. La marque pose les bases d’un nouvel écosystème hybride, à la frontière entre jouet physique, jeu interactif et plateforme programmable.

Ce lancement limité à Star Wars ressemble à une phase de démonstration maîtrisée, avant une extension probable à d’autres licences majeures, des gammes éducatives, voire des kits de création libre orientés STEM.

Si Lego réussit à maintenir la compatibilité avec son système de briques classique — tout en enrichissant l’expérience — le Smart Brick pourrait devenir un standard durable, et non une expérimentation éphémère.