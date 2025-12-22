Accueil » OnePlus 15T : un troisième flagship compact et surpuissant en préparation

Alors que OnePlus vient tout juste d’élargir sa gamme premium avec le OnePlus 15 et le plus abordable OnePlus 15R, la marque ne semblerait pas encore avoir dit son dernier mot.

Un nouveau leak crédible suggère en effet qu’un troisième modèle, plus compact mais toujours résolument haut de gamme, serait actuellement en développement : le OnePlus 15T.

L’information provient du leaker réputé Digital Chat Station, dont les indiscrétions se sont souvent révélées exactes par le passé.

OnePlus 15T : Un format compact, sans compromis sur l’affichage

Selon les premières informations, le OnePlus 15T adopterait un positionnement atypique sur le marché actuel : un smartphone compact, mais doté de caractéristiques de véritable flagship.

L’appareil serait équipé d’un écran OLED plat de 6,3 pouces, affichant une définition 1.5K et surtout un taux de rafraîchissement de 165 Hz, identique à celui des autres modèles de la série OnePlus 15. Un choix qui confirme la volonté de la marque de conserver une expérience visuelle haut de gamme, même sur un format réduit.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : la puissance d’un vrai flagship

Sous le capot, le OnePlus 15T serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, la même puce que celle utilisée sur le OnePlus 15.

Ce choix positionnerait clairement le 15T dans le segment ultra premium, avec des performances comparables aux plus puissants smartphones Android du moment. Un pari ambitieux pour un appareil compact, dans un marché où ce type de format se fait de plus en plus rare.

Un module photo recentré sur l’essentiel

Côté photographie, le OnePlus 15T miserait sur une approche plus sélective que la tendance actuelle à la multiplication des capteurs. Le smartphone embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels.

Aucune mention d’un ultra grand-angle n’apparaît pour l’instant dans les fuites. Un choix étonnant, mais qui suggère que OnePlus privilégierait le zoom optique et la qualité d’image plutôt que la simple polyvalence marketing.

Une batterie hors normes pour un smartphone compact

C’est sans doute l’élément le plus surprenant de cette fuite : malgré son écran de 6,3 pouces, le OnePlus 15T serait équipé d’une batterie de plus de 7 000 mAh.

Une capacité exceptionnellement élevée pour un appareil de cette taille, qui pourrait faire du 15T l’un des smartphones compacts les plus endurants du marché. Si cette information se confirme, elle constituerait un véritable argument différenciant face à la concurrence.

Biométrie avancée et signes d’un lancement proche

Parmi les autres détails évoqués, un capteur d’empreintes ultrasonique 3D intégré sous l’écran, et des accessoires déjà en phase de test, notamment une coque magnétique à fixation rapide, proposée en blanc ou en gris.

Le fait que ces accessoires soient déjà en production pilote laisse penser que le OnePlus 15T est plus avancé dans son développement qu’il n’y paraît, renforçant l’hypothèse d’un lancement relativement proche.

Un flagship compact… peut-être unique en 2025

D’après Digital Chat Station, le OnePlus 15T pourrait bien être le seul véritable smartphone compact orienté performance prévu pour l’année à venir. Une affirmation qui, si elle se confirme, renforcerait encore son attrait auprès des utilisateurs lassés des smartphones toujours plus grands.

Aucune date officielle n’a encore été communiquée, mais les rumeurs actuelles évoquent un lancement au premier trimestre 2025.