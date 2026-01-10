Accueil » Lenovo dévoile un clavier et une souris auto-rechargeables par la lumière au CES 2026

Lenovo dévoile un clavier et une souris auto-rechargeables par la lumière au CES 2026

Lenovo dévoile un clavier et une souris auto-rechargeables par la lumière au CES 2026

Le CES 2026 n’est pas seulement le théâtre de produits prêts à être commercialisés. C’est aussi l’endroit où les grandes marques testent des idées destinées à façonner l’informatique de demain. Lors de son vaste showcase Tech World, Lenovo a ainsi levé le voile sur un concept aussi discret qu’ambitieux : un clavier et une souris capables de se recharger seuls, sans câble ni socle dédié.

Baptisé Lenovo Self-Charging Kit Concept, cet ensemble se compose d’un clavier pleine taille et d’une souris dont le design ne cherche pas à attirer l’attention. À première vue, rien ne les distingue réellement des périphériques sans fil actuels.

C’est pourtant sous cette sobriété que se cache leur particularité : ils n’ont pas besoin d’être rechargés. Ni câble USB, ni station de charge, ni piles.

La lumière comme source d’énergie

Le principe repose sur une technologie de recharge par la lumière, basée sur des cellules capables de convertir l’éclairage ambiant en énergie électrique. Et point important : la lumière du soleil n’est pas nécessaire.

Lenovo précise que les périphériques peuvent fonctionner avec une luminosité intérieure aussi faible que 50 lux, une pièce éclairée par des ampoules LED domestiques atteint généralement 100 lux ou plus, et que l’exposition directe au soleil n’est pas recommandée, les matériaux n’ayant pas été conçus pour cela.

Autrement dit, une simple utilisation dans un bureau ou un salon suffit à maintenir la charge.

Où se cache la technologie ?

Les visuels partagés par Lenovo permettent d’identifier clairement les zones de captation lumineuse :

sur le clavier, la surface de recharge est intégrée au-dessus des touches directionnelles, à l’emplacement habituellement réservé au logo ou à un bandeau décoratif,

sur la souris, c’est l’ensemble de la partie supérieure qui fait office de surface de recharge.

Cette intégration évite toute rupture visuelle et conserve une ergonomie classique.

Vers une expérience « zéro recharge » ?

Lenovo parle d’une des premières expériences réellement « no-charging » du marché. L’objectif est clair : supprimer la contrainte de recharge, éliminer les câbles et batteries à surveiller, et proposer un bureau plus propre, plus mobile et plus durable.

Ce concept s’adresse autant aux utilisateurs nomades qu’à ceux qui recherchent un setup minimaliste, sans accessoires supplémentaires à transporter ou à brancher.

À ce stade, Lenovo reste prudent puisqu’aucune date de commercialisation, aucun prix, et aucune confirmation sur une future production en série. Mais, ce type de démonstration montre clairement la direction explorée par Lenovo : des périphériques capables de s’alimenter passivement, en s’adaptant à l’environnement plutôt que l’inverse.

La recharge invisible comme prochaine norme ?

Après les claviers mécaniques, les souris ultra-légères et les stations multi-écrans, Lenovo s’attaque à un problème plus silencieux mais universel : l’entretien énergétique des périphériques.

Si cette technologie atteint un jour la production de masse, elle pourrait réduire l’usage de batteries jetables, simplifier les espaces de travail, et faire de la recharge une opération totalement invisible.

Au CES 2026, Lenovo ne promet pas encore un produit. Mais il pose une question essentielle : et si nos périphériques n’avaient plus jamais besoin d’être rechargés ?