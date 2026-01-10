fermer
Qualcomm vers Samsung ? Le futur Snapdragon 2 nm pourrait délaisser TSMC

Qualcomm envisagerait sérieusement de faire fabriquer un futur Snapdragon haut de gamme chez Samsung Foundry, sur son procédé 2 nm de « seconde génération » (SF2P) — un vrai changement de ton après plusieurs années où TSMC a été le choix quasi automatique pour les puces flagship.

Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, a confirmé durant le CES 2026 qu’ils ont entamé des discussions avec Samsung autour d’une production en 2 nm. En revanche, Qualcomm n’a pas donné le nom de la puce, et il n’y a pas d’annonce de contrat signé, ni de volumes, ni de calendrier ferme.

Autrement dit : pour l’instant, ce sont des négociations, pas une certitude.

Pourquoi c’est un signal fort ?

Si Qualcomm revient vers Samsung pour un SoC premium, c’est qu’il y a un intérêt stratégique clair. Trois raisons probables :

  1. Option « multi-fonderies » : ne plus dépendre d’un seul acteur (TSMC) pour sécuriser l’offre et les capacités.
  2. Levier commercial : quand vous avez deux options crédibles, vous négociez mieux.
  3. Progrès réels chez Samsung sur le 2 nm : Samsung cherche à prouver que son 2 nm est enfin mûr en rendement/efficacité, et l’intérêt de Qualcomm sert de marqueur.

Où se place SF2P dans la feuille de route Samsung

Samsung présente SF2P comme une étape « 2e génération » dans sa famille 2 nm (après SF2) sur ses supports de roadmap. Si cette information se concrétise, plusieurs éléments seront notables :

  • Autonomie et chauffe : historiquement, quand une même « famille » de puces est produite chez deux fondeurs, il peut y avoir des écarts subtils de consommation et de sustained performance selon les lots et l’intégration des constructeurs.
  • Disponibilité : une seconde fonderie peut aider à éviter des pénuries sur les modèles très demandés.
  • Image de Samsung Foundry : réussir un Snapdragon flagship en 2 nm serait un énorme coup de crédibilité… échouer renforcerait l’idée que TSMC reste la valeur refuge.
