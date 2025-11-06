Accueil » IKEA lance 21 produits Matter : une maison connectée à bas prix

IKEA lance 21 produits Matter : une maison connectée à bas prix

IKEA lance 21 produits Matter : une maison connectée à bas prix

IKEA accélère enfin sa transition vers la norme Matter-over-Thread, en annonçant 21 nouveaux produits connectés — des ampoules, télécommandes, prises et capteurs — tous conçus pour mieux s’intégrer à d’autres marques et plateformes.

Ces nouveaux appareils permettront aux utilisateurs de construire une maison intelligente plus cohérente, quel que soit le système choisi (Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, etc.).

IKEA, un engagement confirmé envers la norme Matter

L’annonce marque une étape majeure pour IKEA, deux ans après la présentation de son hub Dirigera, initialement prévu pour prendre en charge Matter dès 2022.

Après plusieurs retards, la compatibilité Matter a été introduite en version bêta en mars 2024, avant d’être déployée à tous les utilisateurs plus tard dans l’année.

Depuis, que le hub Dirigera est devenu un contrôleur Matter à part entière, permettant de connecter et contrôler des appareils d’autres marques directement depuis l’application IKEA Home Smart.

Les nouveaux produits seront disponibles dès ce mois-ci dans certains pays, puis progressivement dans le monde entier :

États-Unis : télécommandes et capteurs dès janvier 2026, ampoules en avril 2026.

IKEA mettra également à jour cette semaine son application Home Smart et le Dirigera hub pour activer officiellement la gestion Matter pour tous.

Nouvelle gamme d’ampoules intelligentes Kajplats

Les ampoules connectées IKEA étant déjà très populaires, la nouvelle collection Kajplats simplifie la gamme tout en la rendant plus claire et compatible Matter.

Détails :

11 modèles au total

Formats disponibles : E27/E26 (60 mm) — standard globe P45 E17/E14/E12 (45 mm) — compacts GU10 — spots directionnels

Disponibles en versions blanc réglable ou couleur complète (RGB)

Ampoules décoratives transparentes jusqu’à 95 mm (blanc uniquement)

Compatibles avec : Les anciennes télécommandes Zigbee IKEA Le Dirigera Hub (en mode Matter ou Thread)

Utilisation sans application, pour les utilisateurs préférant un fonctionnement simple

Prix estimés : de 4,54 à 10,22 euros.

Deux nouvelles télécommandes universelles Bilresa

Autre nouveauté majeure : IKEA introduit deux télécommandes Matter-over-Thread repensées pour être universelles, et non plus liées à un produit spécifique.

Bilresa 2 boutons : basique, pour activer/désactiver ou ajuster la luminosité.

Bilresa à molette : permet de contrôler plusieurs groupes d’appareils, avec un bouton de sélection sous la télécommande.

Exemple : tourner la molette pour régler le volume d’une enceinte connectée, puis passer à la température d’une ampoule.

Disponibles à l’unité ou en packs de 3 couleurs (rouge, vert, beige) pour distinguer les fonctions de chaque télécommande.

Prix estimés :

Bilresa 2 boutons : 3,41 euros

Bilresa molette : 4,54 euros

Nouvelle prise intelligente Grillplats

La Grillplats Smart Plug permet d’allumer ou éteindre à distance des lampes ou petits appareils, tout en mesurant la consommation d’énergie.

Elle est compatible Matter et s’intègre parfaitement à l’application Home Smart.

Cinq nouveaux capteurs connectés Matter

IKEA enrichit son écosystème avec cinq nouveaux capteurs intelligents, à la fois pratiques et abordables :

Nom Fonction principale Prix UK Myggspray Détecteur de mouvement intérieur/extérieur pour déclencher l’éclairage 7,95 € Myggbett Capteur d’ouverture porte/fenêtre avec notification 7,95 € Klippbok Détecteur de fuite d’eau compact avec alarme sonore intégrée 7,95 € Timmerflotte Capteur température/humidité avec affichage LED pixelisé et bouton de navigation 5,68 € Alpstuga Capteur qualité de l’air (CO₂, PM2.5, température, humidité) avec écran horloge intégré 28,39 €

Le capteur Alpstuga, le plus cher de la collection, est aussi le plus sophistiqué : il peut s’intégrer avec les purificateurs d’air Ikea pour créer un réseau multi-pièces de surveillance de la qualité de l’air.

Une stratégie claire : ouverture et simplicité

En adoptant Matter-over-Thread et en simplifiant son catalogue, IKEA montre sa volonté de rendre la maison connectée accessible à tous, sans enfermer les utilisateurs dans un écosystème fermé.

Les nouveaux produits peuvent fonctionner avec ou sans hub, avec d’autres marques, ou simplement via des télécommandes physiques. Avec cette nouvelle gamme, Ikea concrétise enfin sa promesse d’un écosystème domotique interopérable et évolutif, accessible à toutes les marques compatibles Matter.

Entre design épuré, prix attractifs et compatibilité universelle, le géant suédois pourrait bien devenir le point d’entrée le plus simple et abordable vers la maison intelligente de demain.