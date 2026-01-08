Accueil » Meta Ray-Ban Display : Le futur du wearable arrive, mais pas encore en Europe

Meta Ray-Ban Display : Le futur du wearable arrive, mais pas encore en Europe

Au CES 2026, Meta voulait raconter l’histoire d’une nouvelle ère : celle des lunettes connectées qui deviennent un écran discret, piloté par l’IA et vos gestes. Sauf qu’au milieu des démos, une autre réalité s’impose : la marque n’arrive tout simplement pas à produire assez vite. Résultat, l’international attendra.

Une expansion mondiale mise sur pause, sans détour

Meta a officiellement mis en pause le déploiement international de ses Ray-Ban Display (Royaume-Uni, France, Italie, Canada), initialement prévu début 2026, invoquant une « demande sans précédent » et une offre limitée — avec des listes d’attente qui s’étirent « bien dans 2026 ».

Le mouvement est d’autant plus révélateur que ces lunettes ne sont pas vendues comme un gadget : Meta les traite comme une plateforme, au point d’avoir organisé une distribution très contrôlée aux États-Unis, via des circuits physiques et des démonstrations dans certains points de vente.

Ce que Meta vend vraiment : un écran privé + un « contrôleur » au poignet

Sur le produit, le message est clair : ce n’est pas « de l’AR », mais un mini-affichage dans le champ de vision, pensé pour les notifications, la navigation, de petites cartes d’info — et surtout l’IA. L’élément différenciant reste le Meta Neural Band, un bracelet EMG qui transforme micro-gestes et intentions en commandes. Prix annoncé : à partir de 799 dollars, bracelet inclus.

Au CES, Meta a aussi ajouté du concret côté usages :

Téléprompteur : des « cartes » de notes visibles dans les lunettes, défilables via le bracelet.

« Écriture » EMG : écrire avec la main sur n’importe quelle surface pour composer un message, sans clavier.

Navigation piétonne : extension à de nouvelles villes (Denver, Las Vegas, Portland, Salt Lake City).

On voit la stratégie : multiplier les micro-moments où le smartphone peut rester dans la poche.

La contrainte industrielle, nouvelle loi des wearables IA

Cette pause n’a rien d’un simple contretemps logistique. Elle dit quelque chose de plus profond : les lunettes connectées ne scalent pas comme des téléphones. Meta dépend d’une chaîne de valeur « lunetterie » (montures, verres, ajustement, distribution retail), beaucoup plus lente à industrialiser. Or, côté partenaire, EssilorLuxottica expliquait déjà accélérer ses capacités « wearables » face à une demande forte.

Et, la traction semble réelle : EssilorLuxottica indiquait que les Ray-Ban Meta avaient progressé de plus de 200 % en ventes sur le premier semestre 2025. De son côté, IDC (cité par plusieurs médias) évoque un démarrage encore modeste en volume, mais suffisant pour peser dans une catégorie naissante.

Enfin, l’Europe reste un terrain plus complexe pour Meta : entre sensibilité réglementaire et débats culturels sur la captation « always-on », une expansion graduelle pouvait aussi servir de soupape.

Le sous-texte stratégique : Meta veut gagner « le droit d’être sur votre visage »

Ce qui se joue ici dépasse l’objet. Meta tente d’installer une idée : la prochaine interface personnelle ne sera pas seulement un écran de poche, mais un écran situé — attaché à votre regard, à vos déplacements, à votre attention.

Et, ce n’est pas un terrain vierge : la concurrence s’organise (Alphabet, Apple sont régulièrement cités parmi les candidats sérieux). Dans ce contexte, le « America first » de la disponibilité ressemble moins à un caprice qu’à une priorité : saturer un marché test, apprendre vite, sécuriser la production — puis exporter une expérience stabilisée.

Car à ce niveau de prix et d’ambition, l’IA n’a pas droit à l’approximation : soit ces lunettes deviennent invisibles dans l’usage, soit elles redeviennent un gadget.