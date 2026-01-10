Accueil » HP Chromebook Plus x360 : un convertible de 14 pouces avec Intel 8 cœurs et écran 16:10

HP Chromebook Plus x360 : un convertible de 14 pouces avec Intel 8 cœurs et écran 16:10

HP Chromebook Plus x360 : un convertible de 14 pouces avec Intel 8 cœurs et écran 16:10

HP élargit sa gamme ChromeOS avec le Chromebook Plus x360, un PC portable convertible qui coche toutes les cases du nouveau standard Chromebook Plus : écran de qualité, performances solides et fonctionnalités axées productivité et IA.

Comme son nom l’indique, le Chromebook Plus x360 repose sur une charnière à 360 degrés, permettant de passer facilement du mode ordinateur portable, au mode chevalet (vidéos, appels), jusqu’au mode tablette.

Une flexibilité désormais attendue, mais toujours bienvenue, surtout pour un Chromebook orienté usages hybrides (travail, divertissement, mobilité).

HP mise ici sur un écran soigné : 14 pouces IPS, résolution 1920 × 1200 (2K), format 16:10, idéal pour le multitâche, jusqu’à 300 nits de luminosité, et technologie flicker-free pour réduire la fatigue visuelle. Ce ratio 16:10 offre plus d’espace vertical qu’un écran 16:9, ce qui se traduit par moins de défilement dans les documents et les pages web.

Processeur Intel 8 cœurs et performances Chromebook Plus

Sous le capot, on trouve un Intel Core 3 N355 avec 8 cœurs et 8 threads, une fréquence boost jusqu’à 3,9 GHz, et une enveloppe thermique de 15 W. Ce n’est pas une puce haut de gamme, mais elle est parfaitement adaptée à ChromeOS : navigation intensive, streaming, applications Android et travail bureautique fluide.

Le Chromebook Plus x360 répond aussi aux exigences minimales de la plateforme : 8 Go de RAM LPDDR5 (minimum requis), avec un stockage au choix : UFS 128 ou 256 Go (plus lent), et un SSD PCIe NVMe 256 ou 512 Go (recommandé).

Connectique moderne et sans compromis

HP propose une connectique équilibrée avec 2 ports USB-C (10 Gb/s) pour la recharge et la sortie vidéo externe, une prise combo casque / micro, du Wi-Fi 6 ou 6E selon configuration, et du Bluetooth 5.3 ou 5.4.

Côté visioconférence, le HP Chromebook Plus x360 loge une webcam full HD 1080p avec une réduction de bruit temporelle, un cache physique pour la caméra, et une touche de coupure micro dédiée.

Pour l’autonomie et la portabilité, le Chromebook Plus x360 logera une batterie de 41 Wh, jusqu’à 8 heures d’autonomie annoncée, une charge rapide de 50 % en 45 minutes (à l’arrêt), un poids d’environ 1,52 kg et une épaisseur de 16 mm. Un format raisonnablement léger pour un convertible 14 pouces.

Bonus IA : Google Gemini inclus

HP inclut 1 an d’abonnement à Google AI Pro, donnant accès à Gemini, et NotebookLM. Des outils utiles pour la rédaction et la synthèse, à condition — comme toujours — de garder un esprit critique sur les résultats générés.

Le HP Chromebook Plus x360 se positionne comme un Chromebook polyvalent et bien équilibré, idéal pour les étudiants, le télétravail, et les utilisateurs ChromeOS qui veulent plus de confort et de flexibilité.

Il ne révolutionne pas le segment, mais il coche intelligemment toutes les cases du label Chromebook Plus. Reste désormais à connaître le prix et la date de sortie, encore non communiqués par HP — deux éléments qui détermineront son réel potentiel face à la concurrence.