Accueil » Eli Health étend son Hormometer à la testostérone et à la progestérone au CES 2026

Eli Health étend son Hormometer à la testostérone et à la progestérone au CES 2026

Eli Health étend son Hormometer à la testostérone et à la progestérone au CES 2026

Après avoir fait parler d’elle au CES 2025 avec un test salivaire du cortisol, Eli Health revient au CES 2026 avec une ambition élargie : démocratiser le suivi multi-hormonal à domicile, en ajoutant la testostérone et la progestérone à sa plateforme Hormometer.

Une évolution qui confirme une tendance de fond : la santé hormonale devient un nouveau terrain clé pour les technologies de bien-être connectées.

Hormometer : Le même principe, plus d’hormones

Eli Health ne change pas la recette qui a fait le succès du Hormometer. Le fonctionnement reste volontairement simple :

une fine cartouche fixée à une tige est placée dans la bouche pendant environ 60 secondes,

la salive est analysée via la caméra du smartphone à l’aide de l’application Eli,

le résultat est disponible en moins de 20 minutes.

La nouveauté est ailleurs : une seule plateforme permet désormais de suivre trois hormones clés — cortisol, testostérone et progestérone — à un tarif annoncé comme très accessible. Eli Health prévoit un prix de départ autour de 8,25 dollars par test, nettement inférieur à de nombreux tests urinaires ou sanguins à domicile.

Pourquoi la salive plutôt que le sang ou l’urine ?

Le choix de la salive n’est pas anodin. Comparée aux autres méthodes, elle est moins invasive, plus rapide, et plus facile à utiliser au quotidien.

Mais surtout, les tests salivaires mesurent la fraction biologiquement active des hormones, celle réellement disponible pour l’organisme, et non le taux total comme dans une analyse sanguine. Un point important pour le suivi de certaines conditions hormonales, même si cela implique des différences d’interprétation avec les résultats médicaux traditionnels.

Eli Health affirme avoir atteint plus de 90 % de précision pour le cortisol et la progestérone par rapport aux standards de laboratoire, via des tests de validation indépendants. Le Hormometer est également enregistré auprès de la FDA (dispositif médical de classe I), ce qui confirme son statut de produit à faible risque — sans toutefois constituer une autorisation ou validation clinique complète.

Testostérone et progestérone : des usages bien au-delà des clichés

Souvent réduite à une « hormone masculine », la testostérone joue pourtant un rôle clé chez tous les individus : énergie, densité osseuse, masse musculaire, humeur ou pilosité. De son côté, la progestérone est associée à la santé menstruelle et à la grossesse, mais intervient aussi dans la production de sperme.

En intégrant ces marqueurs, Eli Health vise un public large : personnes suivant un traitement hormonal, sportifs, individus cherchant à mieux comprendre leur fatigue ou leurs cycles, ou utilisateurs déjà engagés dans une démarche de santé connectée.

Le CES 2026 confirme la montée en puissance du bio-monitoring domestique

Eli Health n’est pas un cas isolé. Le CES 2026 montre une accélération nette des tests biologiques à domicile. Le suivi hormonal devient ainsi un nouveau pilier du quantified self, au même titre que le sommeil, l’activité ou la fréquence cardiaque.

La popularité croissante des thématiques de « rééquilibrage hormonal » et de « low T » sur les réseaux sociaux explique en partie cet engouement. Mais les experts rappellent un point essentiel : ces outils ne remplacent pas un diagnostic médical.

Dans ce contexte, le Hormometer apparaît avant tout comme un outil de suivi, un support de dialogue avec un professionnel de santé, et un moyen de mieux comprendre les variations hormonales au quotidien.

La santé hormonale entre enfin dans l’ère du grand public

Eli Health prévoit une commercialisation des tests de testostérone au premier trimestre 2026, et ouvre dès maintenant les précommandes pour la progestérone.

Avec l’extension de son Hormometer, Eli Health illustre parfaitement l’évolution du health tech : des dispositifs autrefois réservés aux laboratoires deviennent accessibles, rapides et intégrés au smartphone. Reste un défi majeur : accompagner ces données d’un cadre pédagogique clair pour éviter les interprétations hâtives. Si cet équilibre est trouvé, le suivi hormonal pourrait bien devenir le prochain indicateur clé de la santé connectée personnelle.