LG CLOiD : Le majordome robotique qui plie votre linge arrive au CES 2026

LG avait promis un aperçu d’un futur foyer à « zéro corvée » lors du CES 2026. On en sait désormais un peu plus sur la vision très ambitieuse du constructeur. Son nouveau robot domestique, baptisé CLOiD, est conçu pour prendre en charge une partie significative des tâches quotidiennes : aller chercher du lait dans le réfrigérateur, mettre un croissant au four, ou encore s’occuper du linge… jusqu’à le plier et l’empiler.

LG CLOiD : Un robot domestique aux capacités étonnamment avancées

CLOiD n’est pas le premier robot capable de plier le linge, et il n’est même pas le seul à proposer cette fonction au CES cette année. Mais sur le papier, la solution de LG se distingue nettement. Là où certains concurrents adoptent un design minimaliste, CLOiD embarque deux bras entièrement articulés, chacun offrant sept degrés de liberté, montés sur un torse capable de s’incliner et de se pencher.

Cette architecture lui permet de manipuler des objets avec une précision bien plus proche de celle d’un humain.

Sa tête, qui rappelle beaucoup celle du robot Q9 de LG (sans la poignée), est conçue pour communiquer à la fois par la voix et par des expressions faciales numériques. Oui, recevoir un regard désapprobateur d’un robot fait officiellement partie du futur.

Un hub domotique… avec des bras

Au-delà de ses capacités mécaniques, CLOiD se positionne comme un véritable centre de contrôle de la maison connectée. Il est compatible avec les plateformes ThinQ et ThinQ ON, ce qui lui permet d’interagir de façon très fluide avec l’écosystème d’appareils LG : électroménager, objets connectés, capteurs et services intelligents.

En pratique, CLOiD agit comme un hub domotique mobile et autonome, capable non seulement de piloter les appareils, mais aussi d’agir physiquement sur eux.

Un majordome robotique… pour qui ?

Reste évidemment la grande question : qui voudra — et pourra — se permettre un tel robot à domicile ? Avoir un assistant mécanique qui se promène librement dans la maison et exécute des ordres ne séduira pas tout le monde, sans parler du prix, encore inconnu, mais probablement élevé.

Avec CLOiD, LG semble néanmoins parier sur un avenir où nous aspirerions tous à un majordome, une aide-ménagère, un chef et même un coach personnel robotisé. Une vision futuriste qui oscille entre fascination technologique et science-fiction… mais qui, chez LG, commence clairement à prendre forme.