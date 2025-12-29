Accueil » Motorola Signature : le retour d’un vrai flagship prêt à défier le Galaxy S26 Ultra le 7 janvier !

Après plusieurs mois de rumeurs, Motorola commence enfin à lever le voile sur son prochain smartphone haut de gamme. Baptisé Motorola Signature, ce modèle marque un tournant stratégique pour la marque, qui n’a plus lancé de véritable flagship « classique » depuis près de deux ans.

Un premier teaser officiel, accompagné de résultats de benchmarks, confirme désormais plusieurs éléments clés longtemps restés au stade de fuite.

Nul doute que votre seule préoccupation du moment est votre soirée du Nouvel An qui approche à grands pas, mais une fois les festivités terminées, n’oubliez pas de noter la date du 7 janvier 2026 dans votre calendrier ! C’est à ce moment-là que le tout premier appareil Motorola Signature devrait être officiellement dévoilé, sous des slogans pompeux tels que « Le haut de gamme mérite sa signature » ​​et « Une vision aussi unique que votre signature ».

Initialement pressenti sous le nom de Edge 70 Ultra, pour s’aligner sur l’image de marque du concurrent milieu de gamme de Motorola face à l’iPhone Air, le fleuron Android que certains d’entre vous attendent depuis 2024 a changé de nom et quelques caractéristiques clés ont fuité en début de mois.

Motorola Signature : Un teaser officiel qui confirme l’ambition premium

Le premier indice concret nous vient de Flipkart, l’un des plus grands revendeurs en ligne en Inde. Une page promotionnelle récemment mise en ligne annonce clairement la couleur : « Signature Class is coming soon ».

Le message est sans ambiguïté. Motorola positionne le Motorola Signature comme un produit haut de gamme assumé, destiné à rivaliser avec les meilleurs smartphones Android du marché. Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais la campagne laisse entendre une annonce imminente.

Snapdragon 8 Gen 5 et 16 Go de RAM : un vrai flagship

En parallèle, le Motorola Signature est apparu sur Geekbench, confirmant des caractéristiques techniques de tout premier plan avec un processeur Snapdragon 8 Gen 5, signé Qualcomm, et 16 Go de RAM, sans compromis.

Il s’agira du premier smartphone flagship au format « slab » (non pliable) chez Motorola depuis le Edge 50 Ultra, lancé en 2024. Un retour attendu par les fans de la marque, qui reprochaient à Motorola de s’être fait discret sur le très haut de gamme.

Un rival crédible pour le Galaxy S26 Ultra ?

Les rumeurs les plus persistantes dressent le portrait d’un appareil particulièrement ambitieux avec un écran de 6,7 pouces aux bords incurvés, une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement 120 Hz, et un module photo arrière composé de trois capteurs de 50 mégapixels.

Mais, l’élément le plus intriguant reste la potentielle présence d’un stylet intégré. Si cette information se confirme, le Motorola Signature deviendrait l’un des très rares smartphones capables de concurrencer directement le Galaxy S26 Ultra, longtemps seul sur ce créneau.

Autonomie : le dernier point d’interrogation

Un point clé reste encore flou : la batterie. Motorola a déjà démontré sa maîtrise sur ce terrain avec des modèles fins intégrant des batteries de 4 800 mAh, comme le Edge 70.

Le Signature devrait logiquement aller plus loin, mais la concurrence est rude. Des modèles comme le OnePlus 15R embarquent déjà une batterie de 7 400 mAh avec recharge rapide 80 W, plaçant la barre très haut pour un prétendu « flagship killer ».

Le potentiel « flagship killer » de 2026 ?

Si Motorola parvient à concrétiser ces promesses — puissance, écran haut de gamme, stylet intégré et autonomie solide — le Signature pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants de 2026, en particulier si son prix reste inférieur à celui des ténors du marché.

Reste un point crucial : le suivi logiciel. Pour convaincre les utilisateurs de Galaxy et d’iPhone de changer de camp, Motorola devra proposer une politique de mises à jour plus ambitieuse et plus lisible que par le passé.

Une chose est sûre : avec le Signature, Motorola montre clairement qu’il n’a pas dit son dernier mot sur le segment ultra-premium.