Accueil » CES 2026 : MSI MPG 322UR, le premier écran QD-OLED boosté par un capteur IA

CES 2026 : MSI MPG 322UR, le premier écran QD-OLED boosté par un capteur IA

CES 2026 : MSI MPG 322UR, le premier écran QD-OLED boosté par un capteur IA

À l’approche du CES 2026, MSI lève le voile sur deux nouveaux moniteurs gaming haut de gamme de 32 pouces : les MPG 322UR QD-OLED X24 et MAG 321UP QD-OLED X24.

Tous deux reposent sur une nouvelle génération de dalles QD-OLED pensées pour améliorer à la fois la luminosité, la longévité et le confort d’utilisation, tout en ciblant des profils d’utilisateurs légèrement différents.

Une nouvelle dalle QD-OLED à 5 couches plus durable

Les deux écrans utilisent une architecture Tandem OLED à 5 couches, associée à la technologie EL Gen 3. Contrairement aux dalles OLED monocouches classiques, cette conception empile plusieurs couches émissives afin d’atteindre une luminosité plus élevée, de répartir la charge électrique sur une surface plus large, et de réduire le stress sur chaque pixel.

Résultat : une meilleure efficacité lumineuse et, surtout, une durée de vie accrue, un point clé pour les écrans OLED exposés à des images statiques.

DarkArmor Film : MSI s’attaque aux faiblesses du QD-OLED

MSI intègre également sa nouvelle technologie DarkArmor Film, conçue pour corriger l’un des défauts les plus courants des écrans QD-OLED : les reflets violets ou rougeâtres visibles sous lumière ambiante.

Selon MSI, ce revêtement permet une amélioration des noirs purs de 40 %, renforçant le contraste perçu, l’élimination des dominantes colorées parasites, et une augmentation de la dureté de surface de 2 h à 3 h, soit une résistance aux rayures 2,5 fois supérieure pour un usage quotidien.

MPG 322UR QD-OLED X24 : la version intelligente

Le MPG 322UR QD-OLED X24 se distingue par la présence d’un AI Care Sensor, absent du modèle MAG.

Ce capteur, piloté par une puce NPU, exécute des algorithmes de détection humaine en temps réel :

s’il ne détecte aucun utilisateur devant l’écran,

il ajuste automatiquement la consommation énergétique,

et active les mécanismes de protection de la dalle.

L’objectif est clair : réduire le risque de burn-in et prolonger la durée de vie du panneau, sans perturber l’expérience de jeu lorsque l’écran est utilisé.

MAG 321UP QD-OLED X24 : l’essentiel du QD-OLED

Le MAG 321UP QD-OLED X24 reprend exactement la même base matérielle — dalle Tandem OLED 5 couches et DarkArmor Film — mais fait l’impasse sur l’AI Care Sensor. Il s’adresse donc aux joueurs qui veulent les performances visuelles du QD-OLED sans fonctionnalités de protection automatisées supplémentaires, probablement à un tarif plus accessible.

32 pouces 4K : un format polyvalent

Avec une diagonale de 32 pouces et une définition 4K, ces moniteurs affichent une densité d’environ 140 pixels par pouce. Un compromis idéal pour le jeu sur PC et consoles, le travail créatif, et le multitâche et la productivité.

La technologie QD-OLED assure par ailleurs une large couverture colorimétrique, une excellente précision des couleurs, et des temps de réponse naturellement faibles.

Disponibilité et informations à venir

MSI n’a pas encore communiqué les prix, les taux de rafraîchissement, les temps de réponse exacts, ni la connectique. Les deux modèles sont attendus courant 2026, avec une présentation plus détaillée prévue lors du CES. Avec ces MPG 322UR et MAG 321UP QD-OLED X24, MSI confirme sa volonté de pousser le QD-OLED vers plus de maturité : meilleure luminosité, meilleure durabilité, noirs renforcés et protection contre le burn-in.

Reste maintenant à découvrir les spécifications finales et, surtout, le positionnement tarifaire, qui sera déterminant face à une concurrence de plus en plus féroce sur le segment des écrans OLED gaming.