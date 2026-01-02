Accueil » The Freestyle+ : Samsung double la luminosité et injecte de l’IA dans son projecteur nomade

The Freestyle+ : Samsung double la luminosité et injecte de l’IA dans son projecteur nomade

The Freestyle+ : Samsung double la luminosité et injecte de l'IA dans son projecteur nomade

Samsung Electronics a officialisé le lancement mondial de The Freestyle+, la nouvelle génération de son emblématique projecteur portable. Dévoilé en amont du CES 2026, ce modèle mise sur l’intelligence artificielle, une luminosité nettement améliorée et des fonctions de divertissement étendues pour séduire les amateurs de projection nomade.

The Freestyle+ : Une image qui s’adapte automatiquement à votre environnement

La grande nouveauté de The Freestyle+ repose sur AI OptiScreen, une suite de technologies d’optimisation de l’image pilotées par l’IA. L’objectif est clair : permettre une installation rapide, sans réglages manuels complexes, quel que soit l’endroit où le projecteur est utilisé.

Parmi les fonctionnalités clés, on retrouve :

3D Auto Keystone, qui corrige automatiquement les déformations lorsque l’image est projetée sur des surfaces irrégulières (angles de murs, rideaux, surfaces inclinées)

Real-time Focus, un ajustement continu de la mise au point lors des mouvements ou rotations du projecteur

Screen Fit, qui adapte automatiquement la taille de l’image à la surface de projection lorsqu’un écran compatible est détecté

Wall Calibration, capable d’analyser la couleur ou les motifs du mur afin de réduire les dominantes et distractions visuelles

Vision AI Companion et Bixby amélioré

The Freestyle+ s’appuie également sur Vision AI Companion, la plateforme IA personnalisée de Samsung dédiée aux écrans. Celle-ci intègre une version améliorée de Bixby, enrichie par des services IA de partenaires internationaux. Résultat : des interactions plus naturelles et conversationnelles avec le contenu affiché, qu’il s’agisse de rechercher un film, lancer une application ou gérer les paramètres.

Samsung annonce une luminosité de 430 ISO lumens, soit près du double de celle des précédentes générations. Un point important, car l’utilisation de la norme ISO rend cette valeur plus fiable que les anciens chiffres marketing exprimés simplement en “lumens”. Dans les faits, cela devrait améliorer la lisibilité de l’image dans des conditions de lumière ambiante classiques.

Côté design, pas de révolution : on retrouve le format cylindrique compact avec une base rotative à 180 degrés, permettant de projeter aussi bien sur un mur que sur le plafond ou le sol, sans support additionnel. Le projecteur reste facile à transporter d’une pièce à l’autre ou lors de déplacements.

Divertissement intégré, sans appareil externe

The Freestyle+ embarque directement : Samsung TV Plus, des services de streaming partenaires certifiés, et Samsung Gaming Hub, pour accéder à des jeux en cloud gaming sans console ni PC.

L’audio est assuré par un haut-parleur intégré à 360 degrés, avec prise en charge de Q-Symphony, permettant une synchronisation avec des barres de son Samsung compatibles pour une expérience sonore plus immersive.

À noter toutefois : comme ses prédécesseurs, The Freestyle+ ne dispose pas de batterie intégrée, même s’il peut fonctionner avec certaines batteries externes pour un usage plus nomade.

Disponibilité

Samsung présentera officiellement The Freestyle+ sur son stand lors du CES 2026, qui se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Le constructeur prévoit un déploiement progressif à l’échelle mondiale au cours du premier semestre 2026. Les informations concernant le prix et les précommandes devraient être communiquées à cette occasion.

Avec cette version plus lumineuse et résolument tournée vers l’IA, Samsung espère enfin positionner The Freestyle+ comme l’un des projecteurs portables les plus attractifs de 2026 — à condition, cette fois, de trouver le bon équilibre côté tarif.