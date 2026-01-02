Accueil » Lenovo AI Glasses Concept : Lenovo imagine des lunettes IA pour le quotidien au CES 2026

Lenovo AI Glasses Concept : Lenovo imagine des lunettes IA pour le quotidien au CES 2026

À l’approche du CES 2026, Lenovo continue d’empiler les annonces, entre produits concrets et concepts futuristes. Dernier ajout à cette liste : les Lenovo AI Glasses Concept, des lunettes intelligentes pensées comme un véritable casque personnel dopé à l’intelligence artificielle.

Révélées par Windows Latest, ces lunettes conceptuelles donnent un aperçu assez clair de la vision de Lenovo pour les wearables IA de demain.

Un téléprompteur intégré, vraiment utile ?

La fonction la plus originale mise en avant est sans doute le téléprompteur intégré. Les lunettes peuvent afficher un texte directement dans le champ de vision de l’utilisateur, ce qui pourrait s’avérer extrêmement pratique pour :

les présentations professionnelles,

les créateurs de contenu et streamers,

les prises de parole face caméra.

C’est l’un des rares usages concrets des lunettes connectées qui répond à un vrai besoin, sans donner l’impression d’un gadget superflu.

Des fonctions « smart glasses » classiques, mais bien intégrées

Les Lenovo AI Glasses Concept intègrent également des commandes tactiles sur la monture, des commandes vocales, la gestion des appels, le contrôle de la musique, et l’accès à des informations de base sans sortir son smartphone.

L’ensemble vise à faire des lunettes un accessoire utilisable au quotidien, et pas uniquement un démonstrateur technologique.

Qira : l’IA de Lenovo, déportée sur smartphone ou PC

Au cœur de l’expérience se trouve Lenovo Qira, l’assistant IA maison. Fait intéressant : l’IA ne tourne pas directement sur les lunettes. Le traitement est déporté vers un smartphone ou un ordinateur connecté, ce qui permet :

de réduire la consommation d’énergie des lunettes,

d’éviter un matériel trop lourd ou encombrant,

d’exploiter la puissance de calcul d’appareils déjà existants.

Une fois connectées, les lunettes peuvent proposer de la traduction en temps réel avec une latence annoncée comme quasi nulle, de la reconnaissance d’images, grâce à une caméra frontale intégrée, et une fonction « Catch Me Up », qui résume les notifications importantes de plusieurs appareils en début de journée.

Légères et endurantes (sur le papier)

Côté ergonomie, Lenovo annonce un poids d’environ 45 grammes, et jusqu’à 8 heures d’autonomie. Des chiffres encourageants pour un produit de ce type, même s’il s’agit encore d’un concept et non d’un appareil finalisé.

Les Lenovo AI Glasses Concept montrent une approche plus pragmatique que certains projets de lunettes connectées du passé. En misant sur des usages précis (téléprompteur, traduction, résumé), une IA déportée, une intégration avec l’écosystème existant,

Lenovo évite pour l’instant les promesses trop ambitieuses.

Reste à voir si ce concept se transformera un jour en produit commercial, et surtout si Lenovo parviendra à convaincre le grand public qu’un tel accessoire peut réellement s’intégrer dans la vie de tous les jours. Le CES 2026 devrait permettre d’en savoir un peu plus sur les intentions réelles de la marque.