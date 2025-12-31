LG xboom 2026 : nouvelles enceintes Bluetooth IA dévoilées avant le CES 2026

LG attaque 2026 avec une offensive claire sur l’audio nomade. À quelques jours du CES 2026, LG a levé le voile sur une nouvelle génération de xboom by will.i.am, une gamme de haut-parleurs Bluetooth portables qui mise sur l’IA, la robustesse et des formats adaptés à chaque usage, de la soirée karaoké au bivouac en plein air.

LG xboom 2026 : Une IA au cœur de l’expérience sonore

Toute la nouvelle gamme xboom repose sur une même philosophie : adapter le son à ce que vous écoutez et à l’endroit où vous vous trouvez. Les enceintes embarquent plusieurs briques logicielles communes :

AI Sound : analyse le contenu audio et ajuste automatiquement l’égalisation (voix, basses, rythmes).

AI Lighting : synchronise des effets lumineux multicolores avec la musique.

FYI.RAiDiO : plateforme IA développée avec will.i.am, intégrant des personas et profils DJ pour une curation musicale contextuelle.

Sur les modèles les plus imposants, LG ajoute Space Calibration Pro, capable d’analyser l’acoustique environnante pour adapter la diffusion en intérieur comme en extérieur.

xboom Stage 501 : la machine à faire la fête

Véritable pièce maîtresse de la gamme, la xboom Stage 501 est pensée pour les soirées, événements et sessions karaoké improvisées. Elle développe jusqu’à 220 W lorsqu’elle est branchée, et 160 W sur batterie, grâce à :

deux woofers,

des haut-parleurs full-range,

des tweeters Peerless.

Son atout différenciant : AI Karaoke Master, entraîné sur plus de 10 000 chansons. Elle peut réduire ou supprimer les voix d’un morceau standard, ajuster la tonalité et permettre de chanter en solo, en duo ou avec l’artiste — sans fichiers karaoké dédiés ni abonnement.

Avec sa batterie amovible de 99 Wh (jusqu’à 25 heures d’écoute) et son design à cinq faces inspiré du Stage 301, la Stage 501 peut être placée verticalement, horizontalement, incliné ou monté sur trépied.

xboom Blast : la puissance nomade longue durée

La xboom Blast vise clairement l’extérieur : camping, plage, jardin, festivals. Elle embarque elle aussi une batterie 99 Wh, offrant jusqu’à 35 heures d’autonomie, et peut délivrer 220 W grâce à trois radiateurs passifs.

Son châssis renforcé a passé plusieurs tests de durabilité de type militaire, avec des poignées ergonomiques pensées pour le transport en foule ou sur terrain accidenté. C’est l’enceinte « gros son » pour ceux qui veulent de l’endurance sans compromis.

xboom Mini : compacte, mais futée

À l’opposé du spectre, la xboom Mini joue la carte de l’ultra-portabilité. Cube compact, environ 10 heures d’autonomie, résistance IP67, sangle Magic Strap et pas de vis pour trépied : elle est pensée pour se glisser partout.

LG y intègre Sound Field Enhance, afin de conserver une scène sonore lisible même dans des environnements ouverts ou bruyants. Des contrôles physiques tactiles complètent l’ensemble pour un usage simple et immédiat.

xboom Rock : robuste et connectée

La xboom Rock est le modèle le plus baroudeur. Testée selon sept standards militaires, elle vise les conditions difficiles. Malgré sa taille compacte, elle gagne en puissance (6 W), conserve 10 heures d’autonomie, et introduit le support LE Audio Auracast, pour partager un flux audio entre plusieurs enceintes compatibles.

Un bouton intelligent permet d’accéder rapidement aux fonctions clés via l’application, renforçant son côté pratique en extérieur.

Une stratégie claire pour 2026

Avec cette nouvelle gamme, LG confirme que l’audio portable reste un axe de croissance majeur. En combinant un design orienté usage, une IA contextuelle, une autonomie étendue, et une identité sonore cohérente,

LG cherche à se distinguer dans un marché saturé de simples enceintes Bluetooth interchangeables.

Les enceintes xboom by will.i.am seront commercialisées courant 2026, avec une présentation complète attendue sur le stand LG (# 15004) à Las Vegas, du 6 au 9 janvier.