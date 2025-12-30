Accueil » LG Gallery TV : LG défie Samsung The Frame avec un téléviseur art à CES 2026

Pendant des années, Samsung a régné presque sans partage sur le marché très particulier des téléviseurs « art ». Avec The Frame, le constructeur coréen a imposé l’idée qu’un téléviseur pouvait disparaître dans un intérieur pour devenir un objet décoratif.

Mais, cette domination pourrait bientôt être remise en question : LG s’apprête à entrer frontalement dans l’arène avec le LG Gallery TV, attendu au CES 2026.

LG Gallery TV : Un écran pensé comme une toile, pas comme une TV

Le positionnement est clair : le Gallery TV n’est pas conçu comme un téléviseur classique, mais comme un canvas numérique destiné à s’intégrer naturellement dans un salon. LG revendique un travail étroit avec des conservateurs de musée afin de développer un Gallery Mode capable d’adapter automatiquement luminosité et colorimétrie en fonction de la lumière ambiante, pour se rapprocher du rendu d’une œuvre réelle.

L’écran bénéficie également d’un traitement antireflet et d’une surface pensée pour limiter les brillances — un point clé pour un usage « art mural », souvent critiqué sur les générations précédentes de téléviseurs lifestyle.

Fiche technique : du Mini LED sous l’esthétique

Contrairement à certains écrans décoratifs aux compromis marqués, LG ne sacrifie pas totalement la partie technique. Le Gallery TV sera proposé en 55 et 65 pouces, avec une dalle 4K Mini LED, animée par le processeur α 7 AI maison. Côté audio, LG intègre AI Sound Pro, avec un rendu virtuel 9.1.2, histoire de rester crédible comme téléviseur principal.

Le design, lui, joue la carte de la sobriété : montage mural affleurant, cadres magnétiques personnalisables, et un châssis fin qui cherche à disparaître visuellement une fois éteint.

Gallery+ : LG muscle le contenu face à The Frame

Là où la bataille devient intéressante, c’est sur l’écosystème. Le Gallery TV est au cœur de l’offre LG Gallery+, un service donnant accès à plus de 4 500 œuvres visuelles, renouvelées régulièrement. Peintures, visuels cinématographiques, animations, univers inspirés du jeu vidéo : LG veut dépasser le simple cadre du « tableau classique ».

Les utilisateurs pourront aussi générer des visuels via IA générative, afficher leurs photos personnelles, et ajouter une ambiance musicale, via Bluetooth ou pistes intégrées.

Un modèle proche de celui de Samsung avec The Frame, mais avec une volonté affichée de pousser plus loin la notion de plateforme visuelle.

LG n’arrive pas de nulle part

Ce n’est pas un coup d’essai. LG avait déjà exploré ce terrain avec le LG GX Gallery OLED présenté au CES 2020, suivi de plusieurs modèles ultra-fins à fixation murale. Mais jusqu’ici, ces écrans restaient avant tout des téléviseurs design.

Le Gallery TV marque un tournant : c’est le premier modèle LG pensé dès le départ pour concurrencer directement The Frame, tant sur l’esthétique que sur l’expérience artistique.

Pour l’instant, LG reste discret sur les tarifs et la disponibilité, qui seront dévoilés lors du CES. Et c’est probablement là que tout se jouera. Samsung a bâti le succès de The Frame sur un équilibre délicat entre design premium et prix « acceptable » pour un produit lifestyle. Si LG parvient à se positionner intelligemment, le marché des téléviseurs art pourrait enfin devenir un vrai champ de bataille, et non plus un quasi-monopole.

Une chose est sûre : en 2026, le téléviseur ne sera plus seulement un écran. Il sera, plus que jamais, un élément à part entière de la décoration intérieure.