ChatGPT : OpenAI explore encore la publicité intégrée dans les réponses

Entre monétisation et confiance utilisateur, OpenAI avance sur une ligne de crête. Alors que l’idée de publicité intégrée à ChatGPT semblait avoir été mise en pause, de nouveaux éléments indiquent qu’elle reste bel et bien à l’étude.

Selon The Information, OpenAI explore toujours des formats publicitaires susceptibles d’apparaître directement dans l’interface de ChatGPT — voire au cœur même des réponses.

Une piste jamais totalement abandonnée

D’après les informations relayées par The Information, OpenAI continuerait de réfléchir à la manière dont des contenus sponsorisés pourraient s’intégrer à ChatGPT. L’entreprise a d’ailleurs confirmé cette orientation dans une déclaration, expliquant qu’elle « explore ce à quoi des publicités pourraient ressembler dans notre produit », tout en soulignant la nécessité de préserver la confiance des utilisateurs.

Un discours prudent, mais révélateur : il ne s’agit pas d’un lancement imminent, plutôt d’un travail conceptuel, fait de maquettes et de scénarios. Autrement dit, le laboratoire d’idées tourne toujours.

Deux scénarios sur la table : priorité ou périphérie

Les maquettes évoquées dans le rapport dessinent deux approches distinctes :

Des contenus sponsorisés priorisés dans les réponses, afin qu’ils apparaissent explicitement lorsque l’utilisateur pose une question pertinente.

Un espace publicitaire latéral, sous forme de panneau ou de sidebar, affiché à côté de la réponse principale de ChatGPT.

La seconde option semble plus lisible du point de vue de l’ergonomie : un encart clairement identifié comme publicitaire, séparé du cœur conversationnel. La première, en revanche, soulève davantage de questions. Intégrer une recommandation payée dans une réponse formulée comme un conseil neutre brouille la frontière entre information et incitation.

Dans un produit où la voix de l’IA est perçue comme experte, cette nuance n’est pas anodine.

Pourquoi le calendrier ne cesse de fluctuer

Ce feuilleton technologique donne l’impression d’un pas en avant, puis d’un pas de côté. Après la découverte de mentions liées à la publicité dans une version bêta Android, un autre rapport expliquait qu’OpenAI avait ralenti ces travaux pour se concentrer sur la qualité des réponses — un choix stratégique, alors que la concurrence s’intensifie.

La montée en puissance de Google Gemini n’est jamais loin dans ce contexte. L’amélioration rapide des modèles concurrents exerce une pression constante sur OpenAI, qui doit arbitrer entre innovation produit, performance technique et modèle économique.

Le retour de ces concepts publicitaires suggère donc une chose : l’idée n’a jamais été enterrée, seulement reléguée temporairement au second plan.

Ce qu’il faudra surveiller attentivement

Si les « ChatGPT ads » devaient un jour dépasser le stade du prototype, plusieurs signaux seront déterminants :

La transparence : libellés explicites, mentions « sponsorisé » visibles, et règles claires.

La cohérence d’affichage : mêmes formats sur mobile, web et desktop.

Le contrôle utilisateur : paramètres de personnalisation compréhensibles et documentés.

L’emplacement : publicité cantonnée à des zones dédiées, ou glissée dans le fil des réponses.

Pour l’instant, aucun calendrier n’est évoqué. En l’absence d’annonce officielle de la part d’OpenAI, il faut lire ces informations comme ce qu’elles sont : des tests, des hypothèses, et des signaux faibles.

Dans un marché où l’IA conversationnelle devient un point d’entrée vers l’information — et potentiellement vers l’acte d’achat — la manière dont la publicité sera intégrée pourrait redéfinir notre rapport à ces assistants numériques.