Samsung Music Studio : quand l’enceinte devient une œuvre d’art au CES 2026

Depuis plusieurs années, Samsung explore une idée singulière : faire disparaître la technologie derrière l’esthétique. Le téléviseur The Frame, capable d’afficher des œuvres d’art lorsqu’il est en veille, en est l’exemple le plus emblématique. Plus récemment, la marque avait surpris avec Music Frame, une enceinte dissimulée dans un cadre photo.

En 2026, Samsung change toutefois d’approche. Cette fois, il ne s’agit plus de cacher un haut-parleur derrière une image, mais de faire de l’enceinte elle-même une œuvre d’art. Pour cela, le groupe coréen s’est associé au designer Erwan Bouroullec, figure majeure du design contemporain.

La nouvelle gamme Music Studio, présentée au CES 2026, incarne cette ambition.

Samsung Music Studio : Quand le design musical devient forme

Selon Samsung, les enceintes Music Studio s’inspirent du « concept intemporel du point », omniprésent aussi bien dans la musique que dans les arts visuels. Une référence abstraite mais parlante : pour les musiciens, la Music Studio 5 évoque immédiatement une fermata, ce symbole qui prolonge une note — ou un silence — au-delà de sa durée normale.

La Music Studio 5 adopte ainsi une forme épurée et circulaire. Elle embarque un woofer de 4 pouces, deux tweeters intégrant un guide d’ondes, et une conception pensée autant pour la diffusion sonore que pour la présence visuelle dans un intérieur.

Music Studio 7 : l’art au service d’un vrai système audio

Plus ambitieuse encore, la Music Studio 7 vise clairement un usage audio plus avancé. Il s’agit d’une enceinte 3.1.1 canaux, capable de fonctionner :

seule, comme pièce maîtresse d’un salon,

en paire stéréo pour une scène sonore plus large,

ou intégrée à un écosystème Samsung plus vaste.

Grâce à la technologie Q-Symphony, la Music Studio 7 peut se synchroniser avec des téléviseurs, barres de son ou enceintes Wi-Fi Samsung compatibles, afin de créer une scène sonore unifiée et immersive.

Côté performances, la Music Studio 7 prend en charge l’audio haute résolution jusqu’en 24-bit / 96 kHz, tandis que les deux modèles bénéficient d’un système AI Dynamic Bass Control, destiné à étendre la réponse dans les basses fréquences sans dénaturer l’équilibre sonore.

L’esthétique avant le son ? Pas forcément

Les enceintes au design très marqué souffrent souvent d’un défaut récurrent : l’esthétique prend le pas sur la qualité sonore. Mais, Samsung semble avoir appris de ses expériences récentes.

Ces dernières années, la marque a nettement progressé en calibrage audio et traitement du son, ce qui laisse espérer que la gamme Music Studio ne se contentera pas d’être belle à regarder, mais aussi agréable à écouter.

Avec Music Studio, Samsung ne cherche plus seulement à dissimuler la technologie. Elle affirme au contraire que le son peut devenir un objet culturel, capable de dialoguer avec l’art, le design et l’architecture intérieure.