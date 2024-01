CES 2024 : Samsung apporte art et technologie avec les nouveaux TV Frame et Music Frame

Samsung rafraîchit sa collection Frame, sa gamme de téléviseurs muraux qui ressemblent davantage à des tableaux et offrent même la flexibilité de cadres personnalisables pour aller de pair avec leur charade techno-artistique.

Les modèles mis à jour révélés au CES 2024 ne tentent pas de repousser les limites de l’innovation en termes de mises à niveau matérielles générationnelles, mais ils apportent plus de contenu pour satisfaire les acheteurs amateurs d’art.

La société a ajouté davantage de pièces artistiques au Samsung Art Store, issues d’une collection d’artistes classiques et contemporains les plus connus au monde, ainsi que de musées tels que le célèbre Louvre. La galerie comprend désormais plus de 2 500 œuvres, soigneusement classées dans des collections couvrant des thèmes tels que la géométrie, l’été, la faune et la flore, et les livres, pour n’en citer que quelques-uns.

En outre, Samsung ajoute une nouvelle fonction d’économie d’énergie qui réduit le taux de rafraîchissement à 60 Hz lorsque l’utilisateur ne regarde pas de contenu, mais que l’écran affiche une image artistique. Toutefois, cette fonction n’est disponible que pour les modèles dotés d’un écran de 55 pouces ou plus. En effet, seules les variantes du téléviseur Frame dotées d’un écran de plus de 55 pouces prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le nouveau haut-parleur Atmos de Samsung est un cadre photo fonctionnel

La TV Frame est une vitrine de Samsung qui repousse les limites du design minimaliste dans ses produits technologiques grand public. Ce téléviseur est une bizarrerie, d’un point de vue esthétique. Mais, l’entreprise applique désormais la même formule à l’équipement audio, et le résultat est un nouveau produit appelé Music Frame. Techniquement, il s’agit du Samsung HW-LS60D.

Imaginez l’esthétique du téléviseur Frame, mais pour un haut-parleur. Samsung affirme qu’il s’agit du « premier haut-parleur sans fil personnalisable au monde, doté d’un hub IoT intégré ». Il est également très polyvalent. En soi, il s’agit d’une enceinte sans fil qui peut être couplée à un smartphone ou à un PC en Bluetooth. Mais ce n’est pas tout. Il peut même créer une impression numérique de photos sur une plaque acrylique avec une finition mate sur le dessus.

Il peut également être connecté à un téléviseur Samsung pour améliorer la sortie audio. Selon la configuration audio existante, il peut servir de caisson de basse et de haut-parleur arrière. La société a installé une paire de haut-parleurs d’aigus, de haut-parleurs de graves et de haut-parleurs de médiums. Samsung a également déployé sa technologie Samsung SpaceFit qui détecte l’environnement, ce qui permet au Music Frame d’ajuster automatiquement la sortie audio.

À l’arrière du Music Frame, vous trouverez une fente de fixation murale et une béquille pour une utilisation sur table. Il y a également une entrée d’alimentation DC 19V et, curieusement, une entrée audio optique. Si vous souhaitez vraiment associer le Music Frame à un amplificateur audio quelconque ou à un téléviseur qui n’est pas de Samsung, vous pouvez le faire par une connexion optique.

Le Samsung Music Frame sera lancé dans le courant de l’année et sera accompagné d’une sélection de tirages photographiques.