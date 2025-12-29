Accueil » Windows 11 : Microsoft réduit enfin la consommation mémoire de l’Explorateur de fichiers

Windows 11 : Microsoft réduit enfin la consommation mémoire de l’Explorateur de fichiers

Windows 11 : Microsoft réduit enfin la consommation mémoire de l’Explorateur de fichiers

Après des années de critiques sur ses performances, l’Explorateur de fichiers de Windows 11 pourrait enfin devenir plus raisonnable. Microsoft teste actuellement une série d’optimisations discrètes mais cruciales visant à réduire la consommation excessive de RAM et de CPU lors des recherches de fichiers.

Ces améliorations sont déployées dans les récentes versions Insider, à partir de la build 26220.7523, et ciblent un problème bien connu : les pics de ressources lorsque l’on explore de gros dossiers.

Windows 11 : La fin des indexations redondantes

Le cœur de cette mise à jour repose sur une idée simple : arrêter de faire deux fois le même travail. Dans ses notes de version, Microsoft explique avoir optimisé le processus de recherche en « éliminant les opérations d’indexation de fichiers dupliquées ». En clair, l’Explorateur de fichiers ne rescannera plus en boucle les mêmes données lorsqu’une recherche est lancée.

C’est une correction de bon sens, mais à fort impact :

moins de cycles CPU inutilement consommés,

une baisse notable de l’utilisation de la mémoire vive,

une recherche plus rapide et plus fluide.

Un problème ancien, enfin traité à la source

Il est important de rappeler que l’Explorateur de fichiers ne dispose pas de son propre moteur de recherche. Il repose entièrement sur le service Windows Search Indexer, censé être intelligent mais souvent coupable de comportements redondants.

Sur des machines modestes — notamment des PC portables avec 8 Go de RAM ou moins — ces tâches répétitives pouvaient provoquer des ralentissements soudains, des ventilateurs qui s’emballent, et une autonomie en chute libre.

En supprimant ces « doubles vérifications », Microsoft réduit la charge globale du système, sans modifier l’expérience utilisateur en surface.

Un menu clic droit plus lisible

En parallèle de ces optimisations internes, Microsoft continue de simplifier l’interface de l’Explorateur de fichiers, notamment le menu contextuel accessible par clic droit.

Dans les versions de test actuelles, des options peu utilisées comme Copier en tant que chemin, Compresser en ou Faire pivoter l’image sont déplacées, sont regroupées dans un sous-menu distinct, baptisé selon les builds « Gérer le fichier » ou « Autres actions ».

L’objectif est clair : désencombrer le menu principal pour mettre en avant les actions courantes, sans supprimer les fonctions avancées.

Un déploiement imminent pour le grand public

Ces améliorations sont encore en phase de test dans les canaux Insider, mais leur nature relativement conservatrice laisse penser qu’elles ne resteront pas longtemps expérimentales. Si aucun problème majeur n’est détecté, Microsoft devrait commencer à les déployer auprès du grand public entre fin janvier et février.

Il ne s’agit pas d’une refonte spectaculaire, mais plutôt d’un travail de fond longtemps attendu. En rendant l’Explorateur de fichiers plus efficace et moins gourmand, Microsoft corrige l’un des irritants quotidiens les plus persistants de Windows 11.

Résultat attendu : des recherches plus silencieuses, un système plus stable, et un PC qui respire un peu mieux.