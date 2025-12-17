Motorola Signature : le futur Edge 70 Ultra amorce un virage premium majeur

Motorola semble prêt à tourner une page importante de son histoire mobile. Le futur Edge 70 Ultra, connu en interne sous le nom de code « Urus », pourrait finalement ne jamais voir le jour sous cette appellation.

Selon plusieurs fuites concordantes, le smartphone inaugurerait une toute nouvelle gamme haut de gamme baptisée Motorola Signature, marquant un repositionnement stratégique clair de la marque sur le segment premium.

Motorola Signature : Un design plus sophistiqué, pensé pour le très haut de gamme

De nouveaux rendus presse divulgués par Evan Blass (@evleaks) offrent le meilleur aperçu à ce jour de ce qui serait le premier smartphone Motorola Signature. Le terminal apparaît dans deux finitions élégantes : Carbon et Martini Olive, des teintes sobres et distinctives qui renforcent son positionnement premium.

Le design tranche nettement avec celui du Edge 50 Ultra lancé en 2024. On remarque :

un module photo carré au rendu métallique plus raffiné,

une coque arrière texturée, visuellement et tactilement différente,

un châssis fin, aux lignes plus affirmées.

À l’avant, le smartphone adopte un écran incurvé sur les bords, avec des bordures extrêmement fines et un poinçon central discret pour la caméra frontale — un langage esthétique désormais incontournable sur les flagships.

Un écran OLED incurvé et une fiche technique ambitieuse

D’après les informations disponibles, le Motorola Signature (ex-Edge 70 Ultra) embarquerait un écran OLED incurvé de 6,7 pouces, une définition 1,5K, et un affichage pensé pour la consommation multimédia et le jeu haut de gamme.

Sous le capot, Motorola ferait confiance au Snapdragon 8 Gen 5, une version légèrement moins cadencée que la déclinaison « Elite », mais toujours conçue pour les flagships. La puce serait accompagnée de jusqu’à 16 Go de RAM, le tout animé par Android 16 dès sa sortie.

Un appareil photo taillé pour les passionnés

La partie photo s’annonce comme l’un des piliers de ce nouveau modèle. Les fuites évoquent un triple module arrière composé d’un capteur principal Sony LYTIA avec stabilisation optique (OIS), d’un ultra grand-angle, et un téléobjectif périscopique, couvrant une plage focale de 12 à 71 mm.

À cela s’ajouterait une compatibilité Dolby Vision, suggérant de solides capacités vidéo, ainsi qu’un capteur 50 mégapixels aussi bien à l’arrière qu’à l’avant — un choix cohérent avec l’orientation « créateurs » que semble viser Motorola.

Une gamme « Signature » pour redéfinir l’image de Motorola

Le changement de nom n’est pas anodin. Selon Evan Blass, Motorola aurait volontairement mis de côté un lancement « Ultra » en 2025 afin de préparer le terrain pour cette nouvelle famille Signature, destinée à incarner le summum de son savoir-faire.

Cette stratégie rappelle celle d’autres constructeurs cherchant à séparer clairement leurs flagships du reste de leur catalogue, tant sur le plan du design que du storytelling.

Un lancement attendu au premier semestre 2026

Aucune date officielle n’a encore été annoncée, mais tous les signaux pointent vers une présentation au MWC 2026, en mars. Un choix logique pour un appareil censé redéfinir l’image premium de Motorola sur la scène internationale.

Avec ce premier smartphone Signature, Motorola ne cherche pas seulement à lancer un nouveau modèle, mais à redéfinir sa place sur le marché du très haut de gamme. Design plus mature, fiche technique solide, photographie ambitieuse et identité distincte : tous les ingrédients sont réunis.

Reste désormais à voir si cette nouvelle approche suffira à rivaliser avec les poids lourds du segment — Samsung, Apple, Xiaomi ou Honor — et si le public répondra présent à cette renaissance premium.