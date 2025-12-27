Accueil » Xiaomi Buds 6 : L’audio haute résolution s’invite dans un format poids plume

En marge du lancement très médiatisé du Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi a également dévoilé les Xiaomi Buds 6, une nouvelle génération d’écouteurs semi-intra-auriculaires qui vise clairement le segment haut de gamme, tout en conservant une approche légère et confortable.

Avec un poids plume de 4,4 grammes par écouteur, une conception ergonomique inédite et un accent fort mis sur la qualité sonore et les fonctionnalités intelligentes, les Buds 6 cherchent à séduire les utilisateurs exigeants qui refusent les compromis.

Xiaomi Buds 6 : Un design bionique pensé pour le confort au quotidien

Les Xiaomi Buds 6 adoptent un design semi-intra à courbure bionique, conçu pour mieux épouser le conduit auditif sans provoquer la sensation d’isolement des écouteurs intra classiques. Cette approche vise un confort optimal lors d’une utilisation prolongée, que ce soit pour la musique, les appels ou les réunions.

Chaque écouteur ne pèse que 4,4 g, tandis que le boîtier reste compact et discret. L’ensemble est certifié IP54, offrant une protection efficace contre la poussière, la transpiration et les éclaboussures, ce qui les rend parfaitement adaptés à un usage urbain ou sportif léger.

Une architecture audio ambitieuse et signée Harman

Sous le capot, Xiaomi mise sur une configuration audio avancée. Les Buds 6 intègrent une nouvelle unité à triple aimant, une membrane plaquée or 24 carats, et une amélioration annoncée de 30 % de la sensibilité dans les hautes fréquences.

Résultat : des aigus plus précis, une meilleure définition et des basses plus maîtrisées, malgré le format semi-intra.

L’ensemble est réglé par la Harman Golden Ear Team, avec plusieurs profils audio dédiés :

Harman Audio EFX Mode, pour un rendu immersif et dynamique,

Harman Master Mode, plus fidèle et analytique.

Les Xiaomi Buds 6 prennent également en charge l’audio spatial et un EQ dynamique adaptatif, ajustant automatiquement le rendu sonore en fonction du contenu et de l’environnement.

Snapdragon Sound, Hi-Res et codecs sans compromis

Xiaomi positionne clairement les Buds 6 comme des écouteurs audiophiles sans fil. Ils prennent en charge : Snapdragon Sound, aptX Lossless et aptX Adaptive, audio Hi-Res 24-bit / 48 kHz, et un débit pouvant atteindre 2,1 Mb/s.

Les codecs pris en charge incluent AAC, SBC, aptX Lossless, aptX Adaptive et LC3, assurant une compatibilité large et une qualité optimale sur les smartphones Android récents.

La connectivité repose sur le Bluetooth 5.4, avec connexion double appareil intelligente, permettant de passer instantanément d’un smartphone à un ordinateur, par exemple.

Réduction de bruit semi-active et appels dopés à l’IA

Malgré leur conception semi-intra, les Xiaomi Buds 6 proposent une réduction de bruit active adaptative, pensée pour atténuer les bruits ambiants sans isoler complètement l’utilisateur.

Pour les appels, Xiaomi intègre un système triple micro, une réduction de bruit par IA capable de filtrer des rafales de vent jusqu’à 12 m/s, et jusqu’à 95 dB de bruit ambiant.

Le résultat annoncé : des appels plus clairs, même dans des environnements difficiles.

Fonctions intelligentes et écosystème étendu

Les Xiaomi Buds 6 vont bien au-delà de la simple écoute audio. Parmi les fonctions notables :

enregistrement indépendant via les écouteurs,

transcription en temps réel,

résumés intelligents en un clic,

traduction multi-scénarios,

contrôle par pressions multiples sur les écouteurs et le boîtier.

Fait notable : les Xiaomi Buds 6 sont compatibles avec Apple Find My, permettant de localiser chaque écouteur individuellement — une fonctionnalité encore rare sur des écouteurs Android.

Autonomie solide malgré le format compact

Côté endurance, Xiaomi annonce jusqu’à 6,5 heures d’écoute sur une charge (ANC désactivé), 3,5 heures avec ANC activé, jusqu’à 35 heures d’autonomie totale avec le boîtier (ANC off), et 20 heures avec ANC activé.

Les écouteurs embarquent une batterie de 35 mAh, tandis que le boîtier dispose d’une capacité de 475 mAh.

Prix, couleurs et disponibilité

Les Xiaomi Buds 6 sont proposés en quatre coloris : Pearl White, Titanium Gold, Moon Shadow Black et Nebula Purple.

Ils sont affichés au prix de 699 yuans (environ 84,50 euros) et sont déjà disponibles à la vente en Chine. Aucune information n’a encore été communiquée concernant une commercialisation internationale.

Xiaomi affine sa vision de l’audio sans fil premium

Avec les Buds 6, Xiaomi démontre une nouvelle fois sa capacité à monter en gamme sans sacrifier le confort ni l’innovation. Entre audio haute résolution, réglages Harman, fonctions intelligentes et compatibilité étendue, ces écouteurs s’imposent comme une alternative sérieuse aux modèles premium du marché — en particulier pour ceux qui privilégient le format semi-intra.

Un lancement cohérent avec la stratégie globale de Xiaomi : proposer un écosystème premium complet, du smartphone aux accessoires audio.