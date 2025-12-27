Accueil » Les « Skills » pourraient bien changer notre façon d’utiliser ChatGPT (et les IA en général)

Les « Skills » pourraient bien changer notre façon d’utiliser ChatGPT (et les IA en général)

L’un des reproches les plus fréquents adressés aux assistants IA comme ChatGPT ou Gemini tient à leur opacité. On leur donne une consigne, on obtient un résultat — souvent impressionnant — mais sans réellement comprendre comment l’IA est arrivée à cette réponse.

Ce flou devient encore plus problématique dès que l’on passe de tâches simples à des workflows complexes, composés de plusieurs étapes. C’est précisément là qu’intervient un nouveau concept appelé à devenir central : les Skills.

Skills : un changement de paradigme discret, mais majeur

Les Skills peuvent être vues comme des instructions encapsulées, déclenchables par un simple mot ou une commande courte. Plutôt que de répéter à chaque fois un prompt long et détaillé, l’utilisateur appelle une Skill préconfigurée, qui sait exactement quoi faire.

Le concept a récemment été mis en avant par Anthropic, la société derrière Claude, avec l’introduction des Agent Skills. Il s’agit d’un standard ouvert permettant de décrire, en langage naturel, une tâche qu’un agent IA peut exécuter de manière fiable et répétable.

Fait notable : OpenAI a déjà commencé à intégrer ce concept de Skills dans ChatGPT Codex. Et selon Tibor Blaho, ingénieur chez AIRPM et observateur attentif du code, les Agent Skills arriveraient prochainement dans ChatGPT lui-même.

Encore plus intéressant : OpenAI envisagerait de permettre la conversion d’un GPT personnalisé en Skill. Une évolution qui pourrait profondément transformer l’usage quotidien de l’outil.

Les Skills ne sortent pas de nulle part

En réalité, l’idée n’est pas entièrement nouvelle. On en retrouve déjà des variantes : les Custom GPTs dans ChatGPT, les Gems dans Gemini, les Skills du navigateur IA Dia, ou encore les raccourcis intelligents du navigateur Comet. Ce qui change aujourd’hui, c’est la standardisation et l’ambition d’unifier ces mécanismes au-delà d’une seule plateforme.

Pourquoi les Skills sont bien plus puissantes qu’elles n’en ont l’air ?

Leur principal avantage : elles ne nécessitent aucune compétence technique. Pas de code, pas de configuration complexe. Une Skill se crée simplement à l’aide d’un prompt en langage naturel, auquel on attribue un nom.

Exemple concret : une Skill baptisée research pourrait recevoir l’instruction suivante : « Lorsqu’un terme ou une expression est fourni, rechercher des publications scientifiques évaluées par des pairs, identifier les articles les plus cités et en résumer les conclusions clés sous forme de points ».

Une fois cette Skill créée, il n’est plus nécessaire de reformuler cette demande à chaque fois. Une simple commande comme /research Manhattan Project suffit à déclencher exactement le même comportement, de manière cohérente et reproductible.

L’atout décisif : un standard ouvert

Là où les Agent Skills prennent une dimension stratégique, c’est dans leur interopérabilité. En tant que standard ouvert, une Skill conçue pour ChatGPT pourrait fonctionner de la même manière sur Claude, Gemini ou Copilot. Autrement dit, l’utilisateur ne crée plus des automatisations pour un outil, mais des capacités portables, indépendantes de la plateforme.

C’est un pas important vers une IA plus prévisible, plus transparente dans son usage, et surtout plus orientée productivité que simple conversation.

Vers une IA plus maîtrisable

Les Skills ne rendent pas les modèles plus intelligents en soi, mais elles rendent leur intelligence plus exploitable. Elles transforment l’IA d’un interlocuteur parfois imprévisible en un véritable outil de travail structuré, capable d’exécuter des tâches complexes à la demande.

Si OpenAI concrétise pleinement cette vision dans ChatGPT, il ne s’agira pas d’une simple fonctionnalité de plus, mais d’un changement profond dans la manière dont nous collaborons avec les intelligences artificielles.