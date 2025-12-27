Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 : Le futur de l’ultraportable pèse moins d’un kilo

Les prochains ThinkPad X1 pourraient marquer l’une des évolutions techniques les plus importantes de la gamme depuis des années. Selon un rapport de Windows Latest, Lenovo a entièrement revu l’architecture interne de ses futurs ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition et ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition, avec trois priorités claires : réparabilité, dissipation thermique et durabilité.

Ces deux modèles figurent parmi les produits phares que Lenovo présentera début 2026, et les changements vont bien au-delà d’une simple mise à jour de composants.

Une carte mère repensée : le cœur du changement

La modification la plus marquante concerne l’architecture interne. Lenovo adopte désormais une carte mère double face, avec des composants répartis des deux côtés du PCB, au lieu d’un agencement monoface classique.

Ce choix technique apporte plusieurs bénéfices concrets :

un gain d’espace interne,

une meilleure dissipation de la chaleur,

des performances soutenues plus longtemps,

et même la possibilité d’intégrer un touchpad plus large sans augmenter l’encombrement.

Mais surtout, cette refonte permet une nette amélioration de la réparabilité. Selon le rapport, les nouveaux ThinkPad X1 auraient obtenu une note de 9/10 lors d’une évaluation interne alignée sur les critères d’iFixit — un score exceptionnel pour des ultraportables aussi fins.

Performances, IA et maîtrise thermique

Côté technique, Lenovo mise sur les Intel Core Ultra X7 Series 3, accompagnés de graphismes Intel Arc pouvant aller jusqu’à 12 cœurs Xe. L’accent est également mis sur l’intelligence artificielle, avec un NPU intégré capable d’atteindre 50 TOPS, répondant aux nouvelles exigences des PC Copilot+ et des workflows IA locaux.

Lenovo annonce une amélioration de 20 % des performances thermiques, avec une puissance soutenue pouvant atteindre 30 W, un chiffre notable pour des machines aussi légères.

Webcam de 10 mégapixels, stylet magnétique et écrans haut de gamme

À l’extérieur, les évolutions sont tout aussi visibles. Les deux modèles inaugurent une nouvelle webcam 10 mégapixels, avec un champ de vision de 110°, une correction de distorsion intégrée, et une nette amélioration pour la visioconférence professionnelle.

Le ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 se distingue par l’ajout d’un stylet magnétique, stockable et rechargeable directement sur le châssis — un détail très attendu pour les usages créatifs et professionnels mobiles.

Les options d’affichage sont particulièrement riches : dalle IPS WUXGA 500 nits pour la productivité, ou OLED 2.8K avec VRR, certification EyeSafe et larges espaces colorimétriques pour les utilisateurs exigeants.

Mémoire, connectique et légèreté record

Malgré cette montée en gamme, Lenovo parvient à conserver des poids impressionnants :

ThinkPad X1 Carbon Gen 14 : à partir de 996 g,

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 : à partir de 1,182 kg.

La configuration technique peut monter jusqu’à :

64 Go de LPDDR5x,

2 To de stockage PCIe Gen 5,

avec compatibilité Windows 11 et Linux.

La connectique est au niveau des standards premium :

Thunderbolt 4,

HDMI 2.1,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

et 5G en option.

Un engagement environnemental renforcé

Enfin, Lenovo poursuit ses efforts en matière de durabilité. Les nouveaux ThinkPad X1 utilisent du magnésium et de l’aluminium recyclés, des plastiques recyclés, 100 % de cobalt recyclé dans les batteries, et des emballages sans plastique.

Une approche cohérente avec l’orientation plus responsable que Lenovo souhaite donner à ses gammes professionnelles.

Une évolution silencieuse, mais majeure

Sans bouleverser le design iconique des ThinkPad, Lenovo opère ici une transformation stratégique : rendre ses ultraportables plus durables, plus réparables et plus performants sur la durée, sans sacrifier la finesse ni la légèreté.

Si ces promesses se confirment à la sortie, les ThinkPad X1 Aura Edition pourraient bien devenir une nouvelle référence du PC professionnel premium en 2026.