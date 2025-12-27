Accueil » Samsung Galaxy S26 : Des accessoires cinéma Tilta pour booster la vidéo ?

Samsung Galaxy S26 : Des accessoires cinéma Tilta pour booster la vidéo ?

Et si l’avenir de la vidéo sur smartphone Samsung ne passait pas par de nouveaux capteurs, mais par des accessoires professionnels ? C’est l’hypothèse soulevée par une découverte récente relayée par Android Authority : des références explicites à du matériel TILTA ont été repérées dans le code de la dernière version de l’application Camera Assistant, associée à One UI 8.5.

Pour les initiés, TILTA est une référence dans le monde du tournage vidéo : cages cinéma, systèmes de follow focus, contrôleurs de lentilles, rigs modulaires… des outils conçus pour les caméras professionnelles, mais de plus en plus utilisés avec les smartphones haut de gamme.

Un support natif des accessoires de tournage en préparation ?

Les éléments découverts dans le code suggèrent que Samsung travaillerait sur une prise en charge native de ces accessoires, permettant par exemple le contrôle précis de la mise au point, l’ajustement de paramètres caméra via du matériel externe, et une intégration plus fluide dans des rigs de tournage avancés.

Si cette compatibilité est effectivement activée, les Galaxy pourraient s’insérer beaucoup plus naturellement dans des configurations de tournage semi-professionnelles ou professionnelles, sans dépendre uniquement d’applications tierces.

Pour l’instant, la fonctionnalité n’est pas active dans les versions bêta de One UI 8.5. Cependant, elle pourrait être introduite avec la version stable du système, possiblement en même temps que la gamme Galaxy S26.

Un choix stratégique face au retard matériel

Le timing de cette initiative n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs générations, les smartphones Galaxy haut de gamme n’ont pas connu d’évolution majeure sur le plan matériel en photo et vidéo.

Dans le même temps, les comparaisons avec les constructeurs chinois — notamment Xiaomi, Vivo ou OPPO — mettent en évidence un écart croissant en qualité d’image, en particulier sur la gestion du zoom, la taille des capteurs, et la richesse optique globale.

Samsung semble avoir fait le choix de préserver une esthétique épurée : modules photo séparés, capteurs relativement compacts, absence de blocs massifs. À l’inverse, ses concurrents assument des modules imposants pour intégrer des systèmes optiques bien plus ambitieux.

Le Galaxy S26 Ultra face à une concurrence agressive

Les rumeurs actuelles indiquent que le Galaxy S26 Ultra conserverait une architecture proche de celle du S25 Ultra. Si cela se confirme, l’écart pourrait encore se creuser face à des appareils comme le Xiaomi 17 Ultra, qui embarque déjà un système de zoom optique continu inspiré des appareils photo Sony Xperia orientés photographie.

Dans ce contexte, l’ouverture aux accessoires professionnels apparaît comme une stratégie de contournement intelligente. Plutôt que d’alourdir ses smartphones ou de revoir entièrement son design, Samsung offrirait aux utilisateurs les plus exigeants la possibilité d’augmenter leurs capacités vidéo via des modules externes.

Cette approche présente plusieurs avantages :

il respecte l’identité design de la gamme Galaxy, elle laisse le choix à l’utilisateur d’investir (ou non) dans du matériel supplémentaire, elle rapproche Samsung de l’écosystème cinéma mobile, très actif chez les créateurs.

Beaucoup de questions encore ouvertes

À ce stade, de nombreuses inconnues subsistent : quels accessoires seront réellement pris en charge ? S’agira-t-il d’une exclusivité pour les Galaxy S26 ? Les anciens flagships pourront-ils bénéficier de cette compatibilité via une mise à jour ?

Une chose est sûre : en explorant la piste des accessoires cinéma, Samsung semble reconnaître implicitement que l’innovation photo ne passe plus uniquement par le capteur, mais aussi par l’écosystème qui l’entoure.