Accueil » LG révolutionne l’OLED : Un écran 4K 240 Hz avec une netteté de texte parfaite

LG révolutionne l’OLED : Un écran 4K 240 Hz avec une netteté de texte parfaite

LG révolutionne l'OLED : Un écran 4K 240 Hz avec une netteté de texte parfaite

À l’approche du CES 2026, LG frappe un grand coup dans le domaine des technologies d’affichage. Le groupe sud-coréen a officiellement annoncé le premier panneau OLED au monde capable d’atteindre 240 Hz en 4K, tout en adoptant une structure de sous-pixels RGB en bandes verticales — une rupture technologique attendue depuis des années.

Un OLED 27 pouces 4K pensé pour la performance extrême

Ce nouveau panneau OLED de 27 pouces affiche une définition 4K avec une densité d’environ 160 ppp, et surtout un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz. Une combinaison rare, qui place immédiatement ce panneau parmi les références absolues pour le jeu haut de gamme, l’esport compétitif, la création de contenu, et les usages professionnels exigeant une précision temporelle et visuelle extrême.

Grâce à l’OLED, le panneau conserve un temps de réponse quasi instantané, un contraste infini et une excellente reproduction des couleurs, tout en franchissant un nouveau cap en fluidité.

La véritable révolution : la structure RGB Stripe

Si la fréquence de 240 Hz impressionne, la véritable innovation réside ailleurs. Contrairement aux panneaux OLED actuels de LG basés sur une structure WRGB (avec sous-pixel blanc), ce nouveau modèle adopte une structure RGB Stripe.

Concrètement, les sous-pixels rouge, vert et bleu sont alignés en bandes verticales régulières, offrant une organisation similaire à celle des écrans LCD traditionnels.

Cette approche permet de réduire drastiquement le color fringing (franges colorées), les distorsions visuelles, et les effets de flou sur les éléments fins.

Une lisibilité du texte enfin digne d’un usage bureautique

C’est un point clé. La lisibilité du texte est depuis longtemps le talon d’Achille des écrans OLED sur ordinateur. Avec cette structure RGB, les caractères gagnent en netteté, les interfaces sont plus propres et précises, et le confort visuel progresse nettement pour la lecture, l’écriture, le codage et le travail prolongé.

En clair, LG combine ici la clarté d’un LCD haut de gamme, la profondeur des noirs et les couleurs d’un OLED, et une fluidité extrême à 240 Hz.

LG annonce également une augmentation du taux d’ouverture des pixels (aperture ratio). Cela signifie qu’une plus grande partie de chaque pixel émet réellement de la lumière.

Résultat, une meilleure efficacité lumineuse, une luminosité accrue, une uniformité améliorée, sans hausse proportionnelle de la consommation énergétique. Une évolution essentielle pour rendre l’OLED plus polyvalent sur bureau.

Le panneau OLED que beaucoup attendaient

Pour les utilisateurs séduits par l’OLED mais freinés par la fatigue visuelle, la lisibilité imparfaite du texte, ou un usage majoritairement bureautique, ce nouveau panneau OLED 4K RGB Stripe 240 Hz pourrait bien représenter le compromis idéal.

Il ne reste désormais qu’une étape cruciale : l’adoption de cette technologie par les fabricants de moniteurs — y compris LG Electronics — et l’annonce de produits commerciaux lors ou après le CES 2026.