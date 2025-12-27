Accueil » POCO M8 et M8 Pro : Xiaomi préparerait un lancement échelonné pour sa nouvelle gamme milieu de gamme

La marque POCO, filiale de Xiaomi, s’apprête à renouveler son offre milieu de gamme sur les marchés internationaux avec l’arrivée imminente de la série POCO M8. Si les premiers teasers laissaient entendre un lancement groupé, une nouvelle fuite suggère désormais un calendrier plus fragmenté, avec une arrivée différée du modèle Pro.

POCO M8 : Un lancement en deux temps début 2026

Les dernières informations proviennent du leaker bien connu Yogesh Brar, qui s’est exprimé sur X. Selon lui, la série POCO M8 fera ses débuts en Inde mi-janvier 2026, ce qui correspond aux rumeurs précédentes.

Toutefois, nuance importante : le POCO M8 Pro ne serait pas lancé en même temps. Le modèle plus ambitieux de la gamme viserait plutôt une sortie au milieu du premier trimestre 2026, ce qui laisse penser à une annonce distincte en février.

Ce choix stratégique pourrait permettre à POCO de prolonger la visibilité médiatique de sa gamme et de segmenter plus clairement ses offres.

POCO M8 Pro : un positionnement ambitieux pour le milieu de gamme

D’après la fuite, le POCO M8 Pro se placerait clairement dans le haut du segment milieu de gamme, avec une fiche technique particulièrement solide. On évoque notamment un écran OLED de 6,88 pouces, une définition 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté photo, le smartphone proposerait un double capteur arrière de 50 mégapixels + 8 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 32 mégapixels, un choix cohérent pour un appareil orienté polyvalence.

Sous le capot, le POCO M8 Pro embarquerait le Snapdragon 7s Gen 4, associé à une batterie de 6 500 mAh. Point notable : la charge rapide filaire atteindrait 100 W, une puissance rarement vue dans cette gamme de prix.

POCO M8 : une version plus accessible, sans compromis majeurs

Le POCO M8, destiné à un public plus large, conserverait lui aussi une fiche technique solide, tout en opérant quelques concessions. Les caractéristiques attendues incluent un écran OLED de 6,7 pouces, une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour la photo, le modèle standard se contenterait d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’une caméra frontale de 20 mégapixels.

La partie performances serait confiée au Snapdragon 6 Gen 3, un SoC taillé pour une utilisation quotidienne fluide. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5 520 mAh, avec une charge rapide de 45 W, plus classique mais suffisante pour ce segment.

Une stratégie maîtrisée pour 2026

Avec la série POCO M8, Xiaomi semble vouloir affiner sa stratégie milieu de gamme en proposant deux appareils clairement différenciés, tant en termes de calendrier que de positionnement technique.

Si ces informations se confirment, le POCO M8 Pro pourrait devenir l’un des modèles les plus agressifs de sa catégorie début 2026, tandis que le POCO M8 viserait un excellent rapport qualité-prix.

Reste désormais à connaître les tarifs officiels et les marchés concernés au-delà de l’Inde, deux éléments qui détermineront le véritable impact de cette nouvelle gamme sur le marché mondial.