Accueil » Xiaomi abandonne-t-il le gaming ? Pas de nouveau PC portable Redmi en 2026

Xiaomi abandonne-t-il le gaming ? Pas de nouveau PC portable Redmi en 2026

Xiaomi abandonne-t-il le gaming ? Pas de nouveau PC portable Redmi en 2026

Xiaomi ne semble pas pressé de renouveler sa gamme de PC portables gaming sous la marque Redmi. L’information vient directement de Xiaomi, par la voix de Ma Zhiyu, directeur marketing produit du groupe, lors d’un récent échange avec des utilisateurs sur Weibo.

Interrogé sur l’éventualité d’un nouveau PC portable gaming Redmi en 2026, le responsable a répondu sans détour : non. Si cette décision se confirme, Xiaomi fera donc l’impasse sur un modèle gaming Redmi pour la deuxième année consécutive.

Une absence assumée, mais pas un retrait total

Cette pause ne signifie toutefois pas un abandon du segment PC portable. Ma Zhiyu a tenu à préciser que les ordinateurs portables Redmi classiques continueront d’être mis à jour en 2026. Autrement dit, Xiaomi recentre temporairement sa stratégie sur les machines plus polyvalentes, au détriment du gaming pur.

Un choix qui peut surprendre, alors même que le marché du PC gaming reste dynamique, mais qui s’inscrit visiblement dans une logique de rationalisation de gamme.

Rappel de la gamme actuelle des PC portables Redmi

Le dernier modèle gaming : Redmi G Pro 2024

Le Redmi G Pro 2024 reste à ce jour le dernier représentant de la gamme gaming Redmi. Il embarque une configuration solide pour les joueurs exigeants :

Processeur Intel Core i7-14650HX

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060

16 Go de RAM

SSD de 1 To

Écran 16 pouces 2.5K à 240 Hz (VRR, 3 ms, G-SYNC, 500 nits)

Le PC prend également en charge HyperOS Intelligent Connectivity, permettant le partage caméra entre appareils, l’utilisation d’un clavier et d’une souris communs, la collaboration smartphone-PC, et le transfert d’applications.

L’audio est confié à la technologie Nahimic, tandis que la version la plus haut de gamme (Core i9-14900HX) est actuellement en rupture de stock sur la boutique officielle de Xiaomi.

La gamme portable : RedmiBook 2025

À l’opposé du spectre gaming, la série RedmiBook 2025 reste bien vivante. Elle se décline en versions 14 et 16 pouces, toutes deux basées sur :

Processeur Intel Core 5 220H

Jusqu’à 32 Go de RAM

Jusqu’à 1 To de SSD PCIe

Côté autonomie, le RedmiBook 14 intègre une batterie de 56 Wh, et le RedmiBook 16 monte à 72 Wh. Les deux modèles prennent en charge la charge rapide 100 W via adaptateur GaN, un argument de plus pour les utilisateurs mobiles.

Une stratégie plus prudente en 2026

L’absence de nouveau PC portable gaming Redmi en 2026 reflète une approche plus mesurée de Xiaomi. Face à une concurrence féroce sur le segment gaming — dominé par des acteurs spécialisés — le constructeur semble préférer consolider ses gammes existantes plutôt que multiplier les références.

Reste à savoir si cette pause est temporaire ou le signe d’un repositionnement plus durable. Pour les joueurs fidèles à Redmi, il faudra donc patienter au moins jusqu’en 2027 pour espérer un véritable successeur au G Pro.