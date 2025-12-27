Firefox promet un bouton pour désactiver l’IA, mais les utilisateurs devront attendre 2026

La montée en puissance de l’intelligence artificielle dans les navigateurs web continue de susciter des tensions, y compris chez les acteurs historiquement associés à la protection des utilisateurs. Mozilla tente aujourd’hui de rassurer sa communauté : un véritable « kill switch » permettant de désactiver totalement les fonctions d’IA dans Firefox est bien prévu, mais il n’arrivera pas avant le premier trimestre 2026.

Cette promesse a été formulée en réponse à une lettre ouverte publiée sur Reddit, adressée au nouveau PDG de Mozilla. Un représentant de l’entreprise, intervenant sous le pseudonyme anthony-firefox, y a confirmé l’existence d’un calendrier interne pour ce bouton d’arrêt total de l’IA.

Une réponse destinée à calmer une communauté inquiète

Dans son message, anthony-firefox cherche à rassurer sur deux points clés. D’une part, Firefox doit continuer à répondre aux besoins d’un public extrêmement large : développeurs, utilisateurs Linux, étudiants, parents, mais aussi celles et ceux qui n’ont jamais modifié un réglage par défaut.

D’autre part, Mozilla affirme rester fondamentalement attaché à un principe fondateur : le contrôle utilisateur.

La lettre ouverte à l’origine de cette réponse, rédigée par un utilisateur se décrivant à la fois comme développeur et usager quotidien, pointe moins une opposition idéologique à l’IA qu’un problème d’exécution et de dialogue. Le reproche principal : des retours détaillés, parfois critiques, laissés sans réponse pendant des mois.

Un calendrier qui pose question

Pour de nombreux fidèles de Firefox, le calendrier est loin d’être anodin. Un interrupteur global prévu pour début 2026 laisse une longue période transitoire durant laquelle de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pourraient être introduites sans possibilité de désactivation complète.

Or, pour une partie des utilisateurs, « désactiver l’IA » ne signifie pas simplement masquer des options, mais s’assurer qu’aucune brique algorithmique n’est active en arrière-plan. Le message de Mozilla reconnaît implicitement cette exigence : le futur kill switch devra être clair, accessible et surtout digne de confiance.

Le fossé entre le discours et l’expérience terrain

La lettre ouverte souligne un décalage persistant entre le discours officiel de Mozilla sur le choix et l’autonomie, et l’expérience vécue par les utilisateurs avancés. Ces derniers, bien que minoritaires en nombre, jouent un rôle clé : ils détectent rapidement les régressions, analysent les cas limites et recommandent (ou non) Firefox à leur entourage.

Un exemple récent est cité : un long rapport technique dénonçant un système de gestion des profils jugé défaillant. Publié initialement sur la plateforme communautaire de Mozilla sans réponse, il n’a réellement attiré l’attention qu’après avoir été relayé sur Reddit. Pour l’auteur de la lettre, cela illustre un problème de priorités plus que de moyens.

Ce qu’il faudra surveiller d’ici 2026

En annonçant explicitement un kill switch pour le premier trimestre 2026, Mozilla crée désormais une attente mesurable. La question n’est plus de savoir si ce contrôle arrivera, mais ce qui sera déployé entre-temps.

Les points clés à surveiller seront :

la clarté des options d’activation ou de refus de l’IA dès leur lancement,

la transparence sur ce qui est réellement actif ou non,

la capacité de Mozilla à répondre rapidement et publiquement aux critiques fonctionnelles.

Pour Mozilla, intégrer l’IA dans Firefox n’est que la moitié du travail. Faire en sorte que « désactivé » signifie réellement désactivé sera déterminant pour préserver la confiance d’une base d’utilisateurs déjà échaudée par les choix des géants du numérique.