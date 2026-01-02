Accueil » Galaxy Z Flip 8 : Samsung miserait sur le Exynos 2600 en 2 nm pour son prochain pliable

Samsung semble déterminé à inscrire durablement ses puces Exynos au cœur de sa stratégie pour les smartphones pliables à clapet. Selon un nouveau rapport, le futur Galaxy Z Flip 8 devrait être équipé du Exynos 2600, une puce gravée en 2 nanomètres, marquant une nouvelle étape dans l’ambition silicon de la marque coréenne.

Un choix qui s’inscrirait dans la continuité du Galaxy Z Flip 7, premier modèle de la gamme Flip à abandonner les processeurs Qualcomm au profit d’un SoC maison.

Une rupture stratégique amorcée avec le Flip 7

Depuis le lancement du tout premier Galaxy Z Flip en 2020, Samsung s’était systématiquement appuyé sur des puces Snapdragon. Le passage à une puce Exynos avec le Flip 7, dévoilé en juillet 2025, avait donc marqué un tournant stratégique fort.

Ce changement traduisait une confiance renouvelée de Samsung dans ses propres solutions, y compris pour des appareils premium soumis à de fortes contraintes thermiques et énergétiques. Le Galaxy Z Flip 8 semble confirmer que cette transition n’était pas un simple test, mais bien le début d’une nouvelle doctrine industrielle.

Exynos 2600 : une puce clé pour les appareils compacts

Officiellement présenté récemment, le Exynos 2600 est le premier processeur mobile gravé en 2 nm de Samsung. Il est également attendu dans certains modèles de la future série Galaxy S26, bien que les variantes Exynos pourraient rester limitées à certains marchés, notamment la Corée du Sud.

Pour un smartphone pliable compact comme le Flip, les promesses de gains en efficacité énergétique et en performances soutenues sont particulièrement cruciales. Reste toutefois une inconnue de taille : l’historique des puces Exynos invite à la prudence, et seule l’expérience terrain permettra de juger si cette génération tient réellement ses promesses.

Un design affiné pour séduire davantage

Au-delà du processeur, le Galaxy Z Flip 8 pourrait également se distinguer par une réduction notable de son épaisseur. Selon des fuites récentes, Samsung chercherait à appliquer au Flip les avancées structurelles introduites sur le Galaxy Z Fold 7, qui avait marqué les esprits par sa finesse.

L’épaisseur reste l’un des principaux points de friction pour les smartphones pliables à clapet, notamment lorsqu’ils sont repliés. Toute amélioration tangible dans ce domaine constituerait un argument fort en faveur du Flip 8, tant sur le plan esthétique que pratique.

Une feuille de route encore prudente

Samsung n’a, à ce stade, confirmé aucune caractéristique officielle du Galaxy Z Flip 8. Le calendrier de lancement devrait toutefois rester similaire à celui de son prédécesseur, avec une présentation attendue au cours de l’été 2026.

Si les rumeurs se confirment, le Flip 8 illustrerait la volonté de Samsung de faire du Exynos une solution pérenne pour ses pliables, au moins dans le segment à clapet. Le succès de cette stratégie dépendra toutefois d’un facteur clé : la capacité de le Exynos 2600 à convaincre en conditions réelles, là où les générations précédentes ont parfois divisé.