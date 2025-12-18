Accueil » OnePlus Pad Go 2 : un écran 2.8K à 120 Hz, la 5G et un stylet pour démocratiser la tablette polyvalente

OnePlus Pad Go 2 : un écran 2.8K à 120 Hz, la 5G et un stylet pour démocratiser la tablette polyvalente

OnePlus Pad Go 2 : un écran 2.8K à 120 Hz, la 5G et un stylet pour démocratiser la tablette polyvalente

OnePlus continue d’élargir son écosystème au-delà des smartphones. En parallèle du lancement du OnePlus 15R, la marque a officiellement dévoilé en France la OnePlus Pad Go 2, nouvelle génération de sa tablette milieu de gamme.

Objectif assumé : proposer une expérience généreuse — grand écran, autonomie solide et connectivité avancée — sans basculer dans des tarifs premium.

OnePlus Pad Go 2 : Un grand écran 12,1 pouces pensé pour le confort

La OnePlus Pad Go 2 s’appuie sur un écran LCD de 12,1 pouces au format 7:5, un choix déjà adopté sur la première Pad Go et particulièrement adapté à la lecture, au multitâche et à la productivité.

La dalle affiche une définition 2.8K (2800 × 1980 pixels), un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, une luminosité allant jusqu’à 900 nits en HBM (600 nits en usage standard), la prise en charge du Dolby Vision, et une couverture étendue de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Les bordures restent fines, ce qui renforce l’immersion malgré la taille généreuse de l’écran.

Performances équilibrées avec MediaTek Dimensity 7300-Ultra

Sous le capot, OnePlus mise sur le MediaTek Dimensity 7300-Ultra, une puce gravée en 4 nm, conçue pour offrir un bon compromis entre performances et efficacité énergétique. La tablette est proposée avec 8 Go de RAM LPDDR5X, et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Ce positionnement confirme l’orientation polyvalente de la OnePlus Pad Go 2, suffisante pour le multimédia, la navigation, le multitâche et les usages quotidiens, sans prétendre rivaliser avec les tablettes haut de gamme orientées création lourde.

La OnePlus Pad Go 2 fonctionne sous OxygenOS 16 basé sur Android 16. L’interface intègre des fonctions pensées pour un usage hybride tablette-smartphone :

Open Canvas pour le multitâche,

AI Writer et AI Recorder pour l’écriture et la prise de notes,

synchronisation des appels et notifications,

partage du presse-papiers, des photos et des fichiers,

screen mirroring et glisser-déposer entre appareils.

Lorsqu’un smartphone OnePlus (ou OPPO) est connecté au même compte, l’expérience devient quasi transparente.

Son immersif et connectivité complète, avec une nouveauté majeure

Côté audio, OnePlus équipe sa tablette de quatre haut-parleurs utilisant la technologie Omnibearing Sound Field, avec compatibilité Dolby Atmos. Grande nouveauté dans la gamme, la version 8 Go + 256 Go devient la première tablette OnePlus compatible 5G, en plus du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4 et du GPS.

La OnePlus Pad Go 2 embarque une batterie de 10 050 mAh, un net progrès par rapport à la génération précédente. OnePlus annonce jusqu’à 60 jours en veille, 53 heures d’écoute musicale, et 15 heures de lecture vidéo.

La recharge est assurée par le 33W SUPERVOOC, avec en bonus une charge filaire inversée de 6,5 W, utile pour dépanner de petits accessoires.

Stylet et accessoires : la Pad Go devient plus créative

Autre évolution importante : la prise en charge du stylet OnePlus Pad Go 2 Stylo, vendu séparément (ou offert selon les offres). Il propose 4 096 niveaux de pression, une autonomie annoncée jusqu’à 20 heures, et une recharge via USB-C.

Un étui folio est également proposé pour compléter l’écosystème.

Prix et disponibilité

La OnePlus Pad Go 2 est proposée en Lavender Drift et Shadow Black. Le modèle de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est vendu au prix de 349 euros. La version 5G avec 256 Go de stockage coûte 399 euros. Les ventes débutent le 18 décembre, avec une distribution large (OnePlus, Amazon et enseignes partenaires).

Des offres de lancement incluent le stylet Pad Go 2 offert pour une durée limitée.

Une tablette milieu de gamme qui assume ses ambitions

Avec la OnePlus Pad Go 2, OnePlus confirme sa stratégie : tirer le milieu de gamme vers le haut. Grand écran fluide, autonomie solide, intégration logicielle soignée, compatibilité stylet et désormais 5G, la tablette coche de nombreuses cases pour les étudiants, les familles et les utilisateurs polyvalents.

Sans chercher à concurrencer les modèles premium, la OnePlus Pad Go 2 s’impose comme l’une des tablettes Android les plus complètes de sa catégorie — un choix pertinent pour ceux qui veulent un grand écran moderne sans exploser leur budget.