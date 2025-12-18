Accueil » Google déploie Gemini 3 Flash : un modèle IA plus rapide devient la nouvelle base de Gemini et de Search

Google déploie Gemini 3 Flash : un modèle IA plus rapide devient la nouvelle base de Gemini et de Search

Google déploie Gemini 3 Flash : un modèle IA plus rapide devient la nouvelle base de Gemini et de Search

Google accélère encore le rythme de ses mises à jour IA. L’entreprise vient d’annoncer Gemini 3 Flash, une version plus rapide et plus efficiente de son modèle phare, qui devient le nouveau modèle par défaut dans l’application Gemini — et désormais aussi dans le mode IA de Google Search.

Ce lancement intervient à peine un mois après l’arrivée de Gemini 3 Pro, la version la plus avancée du modèle, saluée pour ses progrès en raisonnement, en code et en traitement multimodal (texte, images et vidéos).

Gemini 3 Flash reprend cette base technologique, tout en mettant l’accent sur la latence réduite, le coût et la vitesse d’exécution.

Gemini 3 Flash : Un bond en avant pour la majorité des utilisateurs

Selon Tulsee Doshi, senior director et responsable produit chez Google DeepMind, le passage à Gemini 3 Flash constitue une amélioration majeure pour l’expérience quotidienne : « Avec Gemini 3 Flash, les utilisateurs bénéficieront d’un temps de réponse nettement plus rapide, tout en obtenant des réponses plus détaillées et nuancées que celles de Gemini 2.5 Flash ».

Google affirme même que Gemini 3 Flash dépasse les performances de l’ancien modèle phare Gemini 2,5 Pro, tout en fonctionnant à une fraction de son coût. Un équilibre stratégique qui permet à Google de généraliser un niveau de raisonnement avancé sans sacrifier la rapidité.

Gemini 3 Flash devient le moteur du Search « AI Mode »

L’un des changements les plus significatifs concerne Google Search. Gemini 3 Flash devient désormais le modèle par défaut du mode IA, cette nouvelle version conversationnelle de la recherche qui s’éloigne des traditionnels liens bleus.

Dans ce mode, les réponses sont formulées comme par un chatbot, les utilisateurs peuvent poser des questions de suivi, et les requêtes complexes sont traitées de manière contextuelle.

Google explique que les capacités renforcées de Gemini 3 Flash en raisonnement, utilisation d’outils et multimodalité permettent à AI Mode de répondre à des questions complexes avec plus de précision, sans compromis sur la vitesse.

Exemple mis en avant par Google : la génération d’un plan détaillé à partir d’une série d’images et de vidéos peut désormais se faire en quelques secondes.

Un modèle pensé aussi pour les développeurs

Gemini 3 Flash n’est pas réservé au grand public. Le modèle est également déployé pour les développeurs, notamment via Vertex AI, Canvas, et les outils Gemini pour la création assistée.

Des premiers retours d’utilisateurs avancés indiquent que le modèle est nettement plus rapide que Gemini 2.5 Flash, notamment pour des tâches comme la génération de sites web ou de prototypes à partir d’un simple prompt.

Gemini 3 Pro reste disponible pour les tâches les plus lourdes

En parallèle, Google continue de pousser Gemini 3 Pro, désormais accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis. Dans AI Mode, il est possible de sélectionner l’option « Thinking with 3 Pro », destinée aux requêtes nécessitant un raisonnement plus profond, une résolution de problèmes complexes, et une analyse multi-étapes.

Google renforce également l’intégration de Nano Banana Pro, son modèle d’image le plus avancé, pour la génération et l’édition visuelle directement depuis la recherche.

Les abonnés Google AI Pro et Ultra bénéficient de limites d’utilisation plus élevées pour ces modèles avancés.

Avec Gemini 3 Flash, Google affine sa stratégie face à une concurrence de plus en plus agressive. OpenAI a récemment lancé GPT-5.2 et un nouveau modèle d’image de génération avancée, renforçant la bataille sur la vitesse, la qualité et le coût.

En faisant de Gemini 3 Flash le socle par défaut de ses produits grand public, Google envoie un message clair : l’IA avancée ne doit plus être réservée à une élite, mais devenir instantanée, fluide et omniprésente.